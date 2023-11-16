Стала известна причина смерти экс-командующего армией ВВС РФ

Экс-командующий армией ВВС РФ Владимир Свиридов и его супруга погибли от отравления угарным газом. Об этом сообщил источник telegram-канала Shot.
«Пенсионеры отравились угарным газом из-за неисправной колонки. В частном доме Свиридовых в поселке Анджиевском Минераловодского городского округа была установлена автоматическая газовая колонка с электронным управлением. Она была подключена к электросети. При отключении электроэнергии в ней должен был сработать предохранитель, который заблокировал бы подачу газа, но этого не произошло», — говорится в источнике.
Около недели назад, когда Свиридовы спали, в поселке был отключен свет, автоматические электрогенераторы не сработали, как и предохранитель в самой колонке, поэтому дом наполнился газом, и супруги задохнулись. Когда свет вернули, подача газа прекратилась.
Бывшего командующего армией Военно-воздушных сил и ПВО РФ Владимира Свиридова нашли мертвым в собственном доме. Рядом лежало тело его супруги.
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