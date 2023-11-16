В Тюмени начинается изъятие участков для реконструкции важной трассы. Карта

Тюменское правительство будет изымать участки для расширения Салаирского тракта
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Инспекция по качеству обслуживания дорог. Тюмень, зима, шоссе, лес, асфальт, трасса, дорога
Землю планируют изъять для расширениия Салаирского тракта до четырех полос Фото:

В Тюменской области начнется изъятие участков, которые мешают разработке проекта расширения Салаирского тракта до четырех полос. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба главного управления строительства региона.

«В рамках реконструкции автомобильной дороги „Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области“ предполагается расширение проезжей части до 4 полос. В связи с этим в границы проектируемой дороги попадают участки, которые могут быть изъяты для государственных нужд Тюменской области», — говорится в сообщении.

Также приводится кадастровая карта, на которой обозначены подлежащие изъятию участки. По всем вопросам предлагают обращаться в ГУС или управление автомобильных дорог Тюменской области.

В настоящий момент трасса является двухполосной. Она особенно загружена в летнее время из-за расположенных в этом районе СНТ, детских лагерей и популярной базы отдыха «Верхний Бор».

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В Тюменской области начнется изъятие участков, которые мешают разработке проекта расширения Салаирского тракта до четырех полос. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба главного управления строительства региона. «В рамках реконструкции автомобильной дороги „Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области“ предполагается расширение проезжей части до 4 полос. В связи с этим в границы проектируемой дороги попадают участки, которые могут быть изъяты для государственных нужд Тюменской области», — говорится в сообщении. Также приводится кадастровая карта, на которой обозначены подлежащие изъятию участки. По всем вопросам предлагают обращаться в ГУС или управление автомобильных дорог Тюменской области. В настоящий момент трасса является двухполосной. Она особенно загружена в летнее время из-за расположенных в этом районе СНТ, детских лагерей и популярной базы отдыха «Верхний Бор».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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