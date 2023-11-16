В Тюменской области начнется изъятие участков, которые мешают разработке проекта расширения Салаирского тракта до четырех полос. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба главного управления строительства региона.
«В рамках реконструкции автомобильной дороги „Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области“ предполагается расширение проезжей части до 4 полос. В связи с этим в границы проектируемой дороги попадают участки, которые могут быть изъяты для государственных нужд Тюменской области», — говорится в сообщении.
Также приводится кадастровая карта, на которой обозначены подлежащие изъятию участки. По всем вопросам предлагают обращаться в ГУС или управление автомобильных дорог Тюменской области.
В настоящий момент трасса является двухполосной. Она особенно загружена в летнее время из-за расположенных в этом районе СНТ, детских лагерей и популярной базы отдыха «Верхний Бор».
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.