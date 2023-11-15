Нефтяник из ХМАО выбил денежную компенсацию у «дочки» «Роснефти»

Слесарь по ремонту технологических установок из Нижневартовска (ХМАО) обратился в суд с иском к бывшим работодателям — компаниям «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») и «Техгаз», требуя компенсацию морального вреда. В документах Нижневартовского городского суда указано, что у мужчины ухудшилось здоровье из-за тяжелой работы и шума.
«Истец обратился в суд с исковым заявлением к АО „Самотлорнефтегаз“ и ООО „Техгаз“ о компенсации морального вреда. Он работал на предприятиях слесарем по ремонту технологических установок, после чего у него было установлено профессиональное заболевание, причиной которой послужила производственная вибрация, шум, тяжесть трудового процесса. Суд решил взыскать с бывших работодателей в пользу истца компенсацию морального вреда», — указано в документах суда.
Из-за болезни, причиной которой послужила работа на предприятиях, слесаря мучили постоянные головные боли, головокружение, он начал терять слух. В суд были предоставлены документы о том, что уровень шума на рабочих местах превышал допустимые показатели.
Агентство направило запросы в «Самотлорнефтегаз» и «Техгаз» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запросы не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Нижневартовский городской суд взыскал шесть миллионов рублей с компании «Самотлорнефтепромхим» за гибель бульдозериста. Рабочего придавило кабиной, когда спецтехника опрокинулась при погрузке на трал.
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