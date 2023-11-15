Нефтяник из ХМАО выбил денежную компенсацию у «дочки» «Роснефти»

16 ноября 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Нефтяник из ХМАО получил компенсацию за профзаболевание Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Слесарь по ремонту технологических установок из Нижневартовска (ХМАО) обратился в суд с иском к бывшим работодателям — компаниям «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») и «Техгаз», требуя компенсацию морального вреда. В документах Нижневартовского городского суда указано, что у мужчины ухудшилось здоровье из-за тяжелой работы и шума. «Истец обратился в суд с исковым заявлением к АО „Самотлорнефтегаз“ и ООО „Техгаз“ о компенсации морального вреда. Он работал на предприятиях слесарем по ремонту технологических установок, после чего у него было установлено профессиональное заболевание, причиной которой послужила производственная вибрация, шум, тяжесть трудового процесса. Суд решил взыскать с бывших работодателей в пользу истца компенсацию морального вреда», — указано в документах суда. Из-за болезни, причиной которой послужила работа на предприятиях, слесаря мучили постоянные головные боли, головокружение, он начал терять слух. В суд были предоставлены документы о том, что уровень шума на рабочих местах превышал допустимые показатели. Агентство направило запросы в «Самотлорнефтегаз» и «Техгаз» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запросы не поступил. Ранее URA.RU писало, что Нижневартовский городской суд взыскал шесть миллионов рублей с компании «Самотлорнефтепромхим» за гибель бульдозериста. Рабочего придавило кабиной, когда спецтехника опрокинулась при погрузке на трал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Слесарь по ремонту технологических установок из Нижневартовска (ХМАО) обратился в суд с иском к бывшим работодателям — компаниям «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») и «Техгаз», требуя компенсацию морального вреда. В документах Нижневартовского городского суда указано, что у мужчины ухудшилось здоровье из-за тяжелой работы и шума. «Истец обратился в суд с исковым заявлением к АО „Самотлорнефтегаз“ и ООО „Техгаз“ о компенсации морального вреда. Он работал на предприятиях слесарем по ремонту технологических установок, после чего у него было установлено профессиональное заболевание, причиной которой послужила производственная вибрация, шум, тяжесть трудового процесса. Суд решил взыскать с бывших работодателей в пользу истца компенсацию морального вреда», — указано в документах суда. Из-за болезни, причиной которой послужила работа на предприятиях, слесаря мучили постоянные головные боли, головокружение, он начал терять слух. В суд были предоставлены документы о том, что уровень шума на рабочих местах превышал допустимые показатели. Агентство направило запросы в «Самотлорнефтегаз» и «Техгаз» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запросы не поступил. Ранее URA.RU писало, что Нижневартовский городской суд взыскал шесть миллионов рублей с компании «Самотлорнефтепромхим» за гибель бульдозериста. Рабочего придавило кабиной, когда спецтехника опрокинулась при погрузке на трал.