15 ноября 2023

Нефтяник из ХМАО выбил денежную компенсацию у «дочки» «Роснефти»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, зарплата, экономика, финансы, деньги, наличные, рубли, накопления, сбережения
Нефтяник из ХМАО получил компенсацию за профзаболевание Фото:

Слесарь по ремонту технологических установок из Нижневартовска (ХМАО) обратился в суд с иском к бывшим работодателям — компаниям «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») и «Техгаз», требуя компенсацию морального вреда. В документах Нижневартовского городского суда указано, что у мужчины ухудшилось здоровье из-за тяжелой работы и шума.

«Истец обратился в суд с исковым заявлением к АО „Самотлорнефтегаз“ и ООО „Техгаз“ о компенсации морального вреда. Он работал на предприятиях слесарем по ремонту технологических установок, после чего у него было установлено профессиональное заболевание, причиной которой послужила производственная вибрация, шум, тяжесть трудового процесса. Суд решил взыскать с бывших работодателей в пользу истца компенсацию морального вреда», — указано в документах суда.

Из-за болезни, причиной которой послужила работа на предприятиях, слесаря мучили постоянные головные боли, головокружение, он начал терять слух. В суд были предоставлены документы о том, что уровень шума на рабочих местах превышал допустимые показатели.

Агентство направило запросы в «Самотлорнефтегаз» и «Техгаз» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запросы не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Нижневартовский городской суд взыскал шесть миллионов рублей с компании «Самотлорнефтепромхим» за гибель бульдозериста. Рабочего придавило кабиной, когда спецтехника опрокинулась при погрузке на трал.

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Слесарь по ремонту технологических установок из Нижневартовска (ХМАО) обратился в суд с иском к бывшим работодателям — компаниям «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») и «Техгаз», требуя компенсацию морального вреда. В документах Нижневартовского городского суда указано, что у мужчины ухудшилось здоровье из-за тяжелой работы и шума. «Истец обратился в суд с исковым заявлением к АО „Самотлорнефтегаз“ и ООО „Техгаз“ о компенсации морального вреда. Он работал на предприятиях слесарем по ремонту технологических установок, после чего у него было установлено профессиональное заболевание, причиной которой послужила производственная вибрация, шум, тяжесть трудового процесса. Суд решил взыскать с бывших работодателей в пользу истца компенсацию морального вреда», — указано в документах суда. Из-за болезни, причиной которой послужила работа на предприятиях, слесаря мучили постоянные головные боли, головокружение, он начал терять слух. В суд были предоставлены документы о том, что уровень шума на рабочих местах превышал допустимые показатели. Агентство направило запросы в «Самотлорнефтегаз» и «Техгаз» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запросы не поступил. Ранее URA.RU писало, что Нижневартовский городской суд взыскал шесть миллионов рублей с компании «Самотлорнефтепромхим» за гибель бульдозериста. Рабочего придавило кабиной, когда спецтехника опрокинулась при погрузке на трал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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