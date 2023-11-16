В России проиндексируют зарплаты военным и полицейским

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Пенсии военным и силовикам повысят на 4,5% с 2024 года Фото:

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, согласно которому в 2024 году зарплаты и пенсии военным и правоохранителям будут проиндексированы на 4,5%. Соответствующие нововведения также учли при рассмотрении федерального бюджета на период с 2024 по 2026 годы.

«С 1 октября 2024 года денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц будет проиндексировано на 4,5%», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы. Также будут увеличены пенсии уволившимся с военной службы и из силовых структур, сказал глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, являющийся соавтором инициативы.

Ранее Госдума приняла закон об увеличении страховых пенсий с 1 января 2024 года. Согласно, нововведениям, средний размер выплаты по старости для неработающих россиян будет проиндексирован на 7,5% и составит 23 449 рублей, пишет RT.

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, согласно которому в 2024 году зарплаты и пенсии военным и правоохранителям будут проиндексированы на 4,5%. Соответствующие нововведения также учли при рассмотрении федерального бюджета на период с 2024 по 2026 годы. «С 1 октября 2024 года денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц будет проиндексировано на 4,5%», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы. Также будут увеличены пенсии уволившимся с военной службы и из силовых структур, сказал глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, являющийся соавтором инициативы. Ранее Госдума приняла закон об увеличении страховых пенсий с 1 января 2024 года. Согласно, нововведениям, средний размер выплаты по старости для неработающих россиян будет проиндексирован на 7,5% и составит 23 449 рублей, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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