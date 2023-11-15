В отдаленном районе ЯНАО установят новогоднюю инсталляцию за два миллиона рублей. Фото

Власти Ямальского района ЯНАО закупают световую фигуру для Нового года

16 ноября 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

В Яр-Сале установят светящуюся фигуру (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Яр-Сале Ямальского района ЯНАО к Новому году установят инсталляцию в виде светящихся цифр. Она обойдется районному бюджету в 2 миллиона 90 тысяч рублей, следует из кинформации о закупке. «Объект закупки — монтаж декоративной уличной конструкции для благоустройства села Яр-Сале. Начальная цена — 2090000 рублей», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки». Из описания следует, что подрядчик обязуется поставить и установить фигуры в виде цифр, обозначающих порядковый номер наступающего года — «2024». Цифры должны подсвечиваться внутренней подсветкой. Ранее URA.RU рассказало, что администрации Ямальского района удалось сэкономить на новогодней иллюминации. Подрядчик снизил начальную цену контракта почти в два раза. Новогодняя инсталляция в Яр-Сале должна соответствовать изображению Фото: проект контракта, размещенный на портале «Госзакупки» — https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0190300000423001301

В селе Яр-Сале Ямальского района ЯНАО к Новому году установят инсталляцию в виде светящихся цифр. Она обойдется районному бюджету в 2 миллиона 90 тысяч рублей, следует из кинформации о закупке. «Объект закупки — монтаж декоративной уличной конструкции для благоустройства села Яр-Сале. Начальная цена — 2090000 рублей», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки». Из описания следует, что подрядчик обязуется поставить и установить фигуры в виде цифр, обозначающих порядковый номер наступающего года — «2024». Цифры должны подсвечиваться внутренней подсветкой. Ранее URA.RU рассказало, что администрации Ямальского района удалось сэкономить на новогодней иллюминации. Подрядчик снизил начальную цену контракта почти в два раза.