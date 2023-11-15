15 ноября 2023

В отдаленном районе ЯНАО установят новогоднюю инсталляцию за два миллиона рублей. Фото

Власти Ямальского района ЯНАО закупают световую фигуру для Нового года
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогоднее украшение Исторического сквера. Екатеринбург, новогоднее оформление, новогоднее украшение, новогодняя иллюминация, новогодняя игрушка
В Яр-Сале установят светящуюся фигуру (фото из архива) Фото:

В селе Яр-Сале Ямальского района ЯНАО к Новому году установят инсталляцию в виде светящихся цифр. Она обойдется районному бюджету в 2 миллиона 90 тысяч рублей, следует из кинформации о закупке.

«Объект закупки — монтаж декоративной уличной конструкции для благоустройства села Яр-Сале. Начальная цена — 2090000 рублей», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки».

Из описания следует, что подрядчик обязуется поставить и установить фигуры в виде цифр, обозначающих порядковый номер наступающего года — «2024». Цифры должны подсвечиваться внутренней подсветкой.

Ранее URA.RU рассказало, что администрации Ямальского района удалось сэкономить на новогодней иллюминации. Подрядчик снизил начальную цену контракта почти в два раза.

Новогодняя инсталляция в Яр-Сале должна соответствовать изображению
Новогодняя инсталляция в Яр-Сале должна соответствовать изображению
Фото:

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В селе Яр-Сале Ямальского района ЯНАО к Новому году установят инсталляцию в виде светящихся цифр. Она обойдется районному бюджету в 2 миллиона 90 тысяч рублей, следует из кинформации о закупке. «Объект закупки — монтаж декоративной уличной конструкции для благоустройства села Яр-Сале. Начальная цена — 2090000 рублей», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки». Из описания следует, что подрядчик обязуется поставить и установить фигуры в виде цифр, обозначающих порядковый номер наступающего года — «2024». Цифры должны подсвечиваться внутренней подсветкой. Ранее URA.RU рассказало, что администрации Ямальского района удалось сэкономить на новогодней иллюминации. Подрядчик снизил начальную цену контракта почти в два раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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