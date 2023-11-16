Мэр Екатеринбурга назвал сомнительной идею отдать наземное метро частникам

Орлов: концессию в проекте наземного метро Екатеринбурга рассматривать сложно

16 ноября 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов высказался о наземном метро в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Строить наземное метро в Екатеринбурге в рамках концессионного соглашения — сомнительная идея. Таким мнением, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU, на полях форума «Города России» поделился мэр Алексей Орлов. «Концессию здесь сложно рассматривать, потому что необходимо объединение усилий бюджетов всех уровней и РЖД […] Необходимо обустраивать станции, формировать маршрут из „Новокольцовского“, где уже живут студенты. Проект не стоит на месте, поддерживается и губернатором, и руководством РЖД. Верим, что он будет успешным», — отметил Орлов. Ранее руководитель аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин, выступая на сессии, посвященной наземному метро, в рамках форума «Города России» предложил развивать проект в рамках концессионного соглашения. Стоимость строительства инфраструктуры оценили в 193 млрд рублей.

Строить наземное метро в Екатеринбурге в рамках концессионного соглашения — сомнительная идея. Таким мнением, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU, на полях форума «Города России» поделился мэр Алексей Орлов. «Концессию здесь сложно рассматривать, потому что необходимо объединение усилий бюджетов всех уровней и РЖД […] Необходимо обустраивать станции, формировать маршрут из „Новокольцовского“, где уже живут студенты. Проект не стоит на месте, поддерживается и губернатором, и руководством РЖД. Верим, что он будет успешным», — отметил Орлов. Ранее руководитель аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин, выступая на сессии, посвященной наземному метро, в рамках форума «Города России» предложил развивать проект в рамках концессионного соглашения. Стоимость строительства инфраструктуры оценили в 193 млрд рублей.