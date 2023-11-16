Мединский ответил на обвинения о «кремлевской пропаганде» в учебнике истории

Мединский указал на несостоятельность обвинений в пропаганде учебника истории
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести». Екатеринбург, мединский владимир
Владимир Мединский отреагировал на критику нового учебника истории Фото:

Обвинения учебника истории под редакцией главы Российского военно-исторического общества и помощника президента России Владимира Мединского в «кремлевской пропаганде» являются «забавными». Об этом заявил сам Мединский в интервью СМИ.

«Для серьезных историков такие аргументы забавны. „Повесть временных лет“ написана сквозь призму интересов Владимира Мономаха, а „История Государства Российского“ Карамзина — сквозь призму династии Романовых», — сказал Владимир Мединский в беседе с РБК. Он также процитировал министра просвещения Российской империи, графа Сергея Уварова, подчеркнув, что в народном образовании преподавание истории — дело государственное.

По словам Мединского, новым учебником возмущены лишь те, кто недоволен российской властью и происходящим в государстве. Кроме того, авторы пособия постоянно консультируются с учителями истории и анализируют общественное мнение.

Идея подготовить новый учебник истории для учеников старших классов появилась еще в 2022 году. В пособии появились такие темы, как начало спецоперации на Украине и присоединение к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В 2023 году российским школам предоставили более 755 тысяч экземпляров обновленного учебника.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обвинения учебника истории под редакцией главы Российского военно-исторического общества и помощника президента России Владимира Мединского в «кремлевской пропаганде» являются «забавными». Об этом заявил сам Мединский в интервью СМИ. «Для серьезных историков такие аргументы забавны. „Повесть временных лет“ написана сквозь призму интересов Владимира Мономаха, а „История Государства Российского“ Карамзина — сквозь призму династии Романовых», — сказал Владимир Мединский в беседе с РБК. Он также процитировал министра просвещения Российской империи, графа Сергея Уварова, подчеркнув, что в народном образовании преподавание истории — дело государственное. По словам Мединского, новым учебником возмущены лишь те, кто недоволен российской властью и происходящим в государстве. Кроме того, авторы пособия постоянно консультируются с учителями истории и анализируют общественное мнение. Идея подготовить новый учебник истории для учеников старших классов появилась еще в 2022 году. В пособии появились такие темы, как начало спецоперации на Украине и присоединение к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В 2023 году российским школам предоставили более 755 тысяч экземпляров обновленного учебника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...