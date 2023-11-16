Мединский ответил на обвинения о «кремлевской пропаганде» в учебнике истории

Мединский указал на несостоятельность обвинений в пропаганде учебника истории

16 ноября 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Владимир Мединский отреагировал на критику нового учебника истории Фото: Размик Закарян © URA.RU Обвинения учебника истории под редакцией главы Российского военно-исторического общества и помощника президента России Владимира Мединского в «кремлевской пропаганде» являются «забавными». Об этом заявил сам Мединский в интервью СМИ. «Для серьезных историков такие аргументы забавны. „Повесть временных лет“ написана сквозь призму интересов Владимира Мономаха, а „История Государства Российского“ Карамзина — сквозь призму династии Романовых», — сказал Владимир Мединский в беседе с РБК. Он также процитировал министра просвещения Российской империи, графа Сергея Уварова, подчеркнув, что в народном образовании преподавание истории — дело государственное. По словам Мединского, новым учебником возмущены лишь те, кто недоволен российской властью и происходящим в государстве. Кроме того, авторы пособия постоянно консультируются с учителями истории и анализируют общественное мнение. Идея подготовить новый учебник истории для учеников старших классов появилась еще в 2022 году. В пособии появились такие темы, как начало спецоперации на Украине и присоединение к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В 2023 году российским школам предоставили более 755 тысяч экземпляров обновленного учебника.

Обвинения учебника истории под редакцией главы Российского военно-исторического общества и помощника президента России Владимира Мединского в «кремлевской пропаганде» являются «забавными». Об этом заявил сам Мединский в интервью СМИ. «Для серьезных историков такие аргументы забавны. „Повесть временных лет“ написана сквозь призму интересов Владимира Мономаха, а „История Государства Российского“ Карамзина — сквозь призму династии Романовых», — сказал Владимир Мединский в беседе с РБК. Он также процитировал министра просвещения Российской империи, графа Сергея Уварова, подчеркнув, что в народном образовании преподавание истории — дело государственное. По словам Мединского, новым учебником возмущены лишь те, кто недоволен российской властью и происходящим в государстве. Кроме того, авторы пособия постоянно консультируются с учителями истории и анализируют общественное мнение. Идея подготовить новый учебник истории для учеников старших классов появилась еще в 2022 году. В пособии появились такие темы, как начало спецоперации на Украине и присоединение к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В 2023 году российским школам предоставили более 755 тысяч экземпляров обновленного учебника.