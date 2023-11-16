Погибшего в СИЗО Екатеринбурга обвиняли в вымогательстве

Погибшим в СИЗО-1 Екатеринбурга оказался мужчина, которого обвиняли в вымогательстве. Его смерть предварительно не считается насильственной, сообщил агентству URA.RU пресс-секретарь регионального управления ФСИН Александр Левченко.
«В СИЗО-1 скончался гражданин, обвиняемый по статье 163 УК РФ (вымогательство). Ему вызывали скорую помощь — медики констатировали смерть. Признаков насильственной смерти не было», — сказал Левченко.
Он добавил, что информация, которая появлялась в СМИ о якобы наличии наркотиков в крови погибшего, не соответствует действительности — данных со вскрытия об этом не было. При этом известно о втором погибшем в этом же СИЗО: его до смерти забил сокамерник — идет следствие.
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