Полиция ХМАО завела дело против водителя, бросившего дочерей в машине после ДТП

16 ноября 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Мужчине вменяют нарушение трех статей уголовного кодекса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция ХМАО возбудила уголовное дело в отношении жителя округа, который совершил пьяное ДТП, а после сбежал с места аварии, оставив в машине пострадавших дочерей. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по трем статьям. Он подозревается в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде, будучи лишенным водительских прав, оставлении детей в опасности и нарушении правил дорожного движения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в ведомстве. Мужчина до суда будет находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело находится в производстве следственного отдела МВД по городу Ураю. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО совершил пьяное ДТП и скрылся с места аварии. Двум дочерям, 8 и 14 лет, пришлось самостоятельно добираться в больницу. Врачи диагностировали у них переломы и сотрясение.

Полиция ХМАО возбудила уголовное дело в отношении жителя округа, который совершил пьяное ДТП, а после сбежал с места аварии, оставив в машине пострадавших дочерей. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по трем статьям. Он подозревается в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде, будучи лишенным водительских прав, оставлении детей в опасности и нарушении правил дорожного движения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в ведомстве. Мужчина до суда будет находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело находится в производстве следственного отдела МВД по городу Ураю. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО совершил пьяное ДТП и скрылся с места аварии. Двум дочерям, 8 и 14 лет, пришлось самостоятельно добираться в больницу. Врачи диагностировали у них переломы и сотрясение.