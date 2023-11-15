15 ноября 2023

Полиция ХМАО завела дело против водителя, бросившего дочерей в машине после ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, совещание, умвд, заседание, полиция, сотрудник полиции, запись в дневнике
Мужчине вменяют нарушение трех статей уголовного кодекса Фото:

Полиция ХМАО возбудила уголовное дело в отношении жителя округа, который совершил пьяное ДТП, а после сбежал с места аварии, оставив в машине пострадавших дочерей. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по трем статьям. Он подозревается в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде, будучи лишенным водительских прав, оставлении детей в опасности и нарушении правил дорожного движения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в ведомстве.

Мужчина до суда будет находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело находится в производстве следственного отдела МВД по городу Ураю.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО совершил пьяное ДТП и скрылся с места аварии. Двум дочерям, 8 и 14 лет, пришлось самостоятельно добираться в больницу. Врачи диагностировали у них переломы и сотрясение.

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Полиция ХМАО возбудила уголовное дело в отношении жителя округа, который совершил пьяное ДТП, а после сбежал с места аварии, оставив в машине пострадавших дочерей. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по трем статьям. Он подозревается в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде, будучи лишенным водительских прав, оставлении детей в опасности и нарушении правил дорожного движения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в ведомстве. Мужчина до суда будет находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело находится в производстве следственного отдела МВД по городу Ураю. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО совершил пьяное ДТП и скрылся с места аварии. Двум дочерям, 8 и 14 лет, пришлось самостоятельно добираться в больницу. Врачи диагностировали у них переломы и сотрясение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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