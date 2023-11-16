В отношении Арестовича* в Киеве возбудили уголовное дело

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Арестович, stock
Подробностей уголовного дела против Арестовича* пока нет Фото:

В отношении экс-советника ОП Алексея Арестовича открыли уголовное производство, сообщила нардеп Наталья Пипа. Каким органом оно открыто и по какой статье, она не уточнила.

*Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

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В отношении экс-советника ОП Алексея Арестовича открыли уголовное производство, сообщила нардеп Наталья Пипа. Каким органом оно открыто и по какой статье, она не уточнила. *Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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