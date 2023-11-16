В отношении Арестовича* в Киеве возбудили уголовное дело

Подробностей уголовного дела против Арестовича* пока нет
В отношении экс-советника ОП Алексея Арестовича открыли уголовное производство, сообщила нардеп Наталья Пипа. Каким органом оно открыто и по какой статье, она не уточнила.
*Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).
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