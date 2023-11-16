Новый мэр самого шумного города в ХМАО Пыть-Яха, известного громкими скандалами в политбомонде, задумал вознаградить своего спарринг-партнера на выборах. Дмитрий Горбунов планирует назначить главу МФЦ Лангепаса Александра Федорука на пост своего заместителя по ЖКХ. Об этом URA.RU сообщает источник в политическом истеблишменте города.
«После инаугурации в коридорах поползли разговоры, что вице-мэром Пыть-Яха по ЖКХ может стать еще один варяг из Лангепаса. Речь идет о директоре МФЦ Федоруке, который был техническим кандидатом, но не прошел в финал отбора. Комиссия его срезала из-за подачи презентации. Но, в целом, он понравился как перспективный хозяйственник», — отмечает инсайдер.
В пресс-службу администрации города направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что в Пыть-Яхе нашли способ сохранить прежнюю команду бывшего мэра Александра Морозова. По данным источников, зама по ЖКХ Белоус планируют перевести в управление муниципального имущества, сохранив ему место в администрации, но понизив в окладе.
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