Новый глава самого скандального города ХМАО сформирует свой клан в мэрии. Инсайд

Мэр Пыть-Яха Горбунов обдумывает назначение своего земляка на пост зама

16 ноября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Портфель вице-мэра Пыть-Яха готовят для земляка нового главы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новый мэр самого шумного города в ХМАО Пыть-Яха, известного громкими скандалами в политбомонде, задумал вознаградить своего спарринг-партнера на выборах. Дмитрий Горбунов планирует назначить главу МФЦ Лангепаса Александра Федорука на пост своего заместителя по ЖКХ. Об этом URA.RU сообщает источник в политическом истеблишменте города. «После инаугурации в коридорах поползли разговоры, что вице-мэром Пыть-Яха по ЖКХ может стать еще один варяг из Лангепаса. Речь идет о директоре МФЦ Федоруке, который был техническим кандидатом, но не прошел в финал отбора. Комиссия его срезала из-за подачи презентации. Но, в целом, он понравился как перспективный хозяйственник», — отмечает инсайдер. В пресс-службу администрации города направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Пыть-Яхе нашли способ сохранить прежнюю команду бывшего мэра Александра Морозова. По данным источников, зама по ЖКХ Белоус планируют перевести в управление муниципального имущества, сохранив ему место в администрации, но понизив в окладе.

Новый мэр самого шумного города в ХМАО Пыть-Яха, известного громкими скандалами в политбомонде, задумал вознаградить своего спарринг-партнера на выборах. Дмитрий Горбунов планирует назначить главу МФЦ Лангепаса Александра Федорука на пост своего заместителя по ЖКХ. Об этом URA.RU сообщает источник в политическом истеблишменте города. «После инаугурации в коридорах поползли разговоры, что вице-мэром Пыть-Яха по ЖКХ может стать еще один варяг из Лангепаса. Речь идет о директоре МФЦ Федоруке, который был техническим кандидатом, но не прошел в финал отбора. Комиссия его срезала из-за подачи презентации. Но, в целом, он понравился как перспективный хозяйственник», — отмечает инсайдер. В пресс-службу администрации города направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Пыть-Яхе нашли способ сохранить прежнюю команду бывшего мэра Александра Морозова. По данным источников, зама по ЖКХ Белоус планируют перевести в управление муниципального имущества, сохранив ему место в администрации, но понизив в окладе.