«РусЛайн» возобновляет прямые авиарейсы из столицы ХМАО в Санкт-Петербург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый рейс Санкт-Петербург -Курган. Курган, руслайн, аэропорт курган, пассажиры, самолет, ночной рейс
Полеты будут выполняться на 50-ти местных самолетах Фото:

«РусЛайн» возобновляет авиарейсы из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург. Информацию о старте полетов авиакомпания опубликовала у себя на сайте.

«Мы рады возобновить авиасообщение из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург и снова предоставить возможность жителям ХМАО — Югры по удобному расписанию быстро и комфортно добираться до культурной столицы», — цитируют на сайте слова заместитель гендиректора «РусЛайн» Александра Крутова.

Планируется запустить два рейса в неделю. Первый полет назначен на 24 ноября. «24 по 26 ноября по пятницам и воскресеньям туда-обратно, далее с 1 по 31 декабря в аэропорт Пулково по понедельникам и пятницам, а в обратном направлении — по пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 20 минут», — сообщили в авиакомпании компании.

Ранее URA.RU сообщало, что «Аэрофлот» запустит ежедневные вечерние рейсы из ХМАО в Москву. Авиакомпания возобновила ежедневные вечерние рейсы по направлению Ханты-Мансийск — Москва.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«РусЛайн» возобновляет авиарейсы из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург. Информацию о старте полетов авиакомпания опубликовала у себя на сайте. «Мы рады возобновить авиасообщение из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург и снова предоставить возможность жителям ХМАО — Югры по удобному расписанию быстро и комфортно добираться до культурной столицы», — цитируют на сайте слова заместитель гендиректора «РусЛайн» Александра Крутова. Планируется запустить два рейса в неделю. Первый полет назначен на 24 ноября. «24 по 26 ноября по пятницам и воскресеньям туда-обратно, далее с 1 по 31 декабря в аэропорт Пулково по понедельникам и пятницам, а в обратном направлении — по пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 20 минут», — сообщили в авиакомпании компании. Ранее URA.RU сообщало, что «Аэрофлот» запустит ежедневные вечерние рейсы из ХМАО в Москву. Авиакомпания возобновила ежедневные вечерние рейсы по направлению Ханты-Мансийск — Москва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...