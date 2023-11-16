«РусЛайн» возобновляет прямые авиарейсы из столицы ХМАО в Санкт-Петербург

16 ноября 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Полеты будут выполняться на 50-ти местных самолетах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «РусЛайн» возобновляет авиарейсы из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург. Информацию о старте полетов авиакомпания опубликовала у себя на сайте. «Мы рады возобновить авиасообщение из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург и снова предоставить возможность жителям ХМАО — Югры по удобному расписанию быстро и комфортно добираться до культурной столицы», — цитируют на сайте слова заместитель гендиректора «РусЛайн» Александра Крутова. Планируется запустить два рейса в неделю. Первый полет назначен на 24 ноября. «24 по 26 ноября по пятницам и воскресеньям туда-обратно, далее с 1 по 31 декабря в аэропорт Пулково по понедельникам и пятницам, а в обратном направлении — по пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 20 минут», — сообщили в авиакомпании компании. Ранее URA.RU сообщало, что «Аэрофлот» запустит ежедневные вечерние рейсы из ХМАО в Москву. Авиакомпания возобновила ежедневные вечерние рейсы по направлению Ханты-Мансийск — Москва.

«РусЛайн» возобновляет авиарейсы из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург. Информацию о старте полетов авиакомпания опубликовала у себя на сайте. «Мы рады возобновить авиасообщение из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург и снова предоставить возможность жителям ХМАО — Югры по удобному расписанию быстро и комфортно добираться до культурной столицы», — цитируют на сайте слова заместитель гендиректора «РусЛайн» Александра Крутова. Планируется запустить два рейса в неделю. Первый полет назначен на 24 ноября. «24 по 26 ноября по пятницам и воскресеньям туда-обратно, далее с 1 по 31 декабря в аэропорт Пулково по понедельникам и пятницам, а в обратном направлении — по пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 20 минут», — сообщили в авиакомпании компании. Ранее URA.RU сообщало, что «Аэрофлот» запустит ежедневные вечерние рейсы из ХМАО в Москву. Авиакомпания возобновила ежедневные вечерние рейсы по направлению Ханты-Мансийск — Москва.