«Аэрофлот» запустит ежедневные вечерние рейсы из ХМАО в Москву

«Аэрофлот» запустит ежедневные вечерние рейсы из Ханты-Мансийска в Москву. Об этом сообщил telegram-канал Департамента дорожного хозяйства ХМАО.
«„Аэрофлот“ возобновляет ежедневные вечерние рейсы по направлению Ханты-Мансийск — Москва. Самолеты будут летать с 28 августа по 10 сентября 2023 года», — сообщил депдорхоз.
Самолет будет вылетать из Ханты-Мансийска в 19:40. Продолжительность полета до столицы России составит 3 часа 10 минут. Стоимость билета по минимальному тарифу — от 5326 рублей.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair запустила дополнительные рейсы из Белоярского (ХМАО). Самолеты будут летать в Сургут и Тюмень.
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