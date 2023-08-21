21 августа 2023

«Аэрофлот» запустит ежедневные вечерние рейсы из ХМАО в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, самолет, авиакомпания аэрофлот
С 28 августа жители Ханты-Мансийска смогут летать в Москву по вечерам Фото:

«Аэрофлот» запустит ежедневные вечерние рейсы из Ханты-Мансийска в Москву. Об этом сообщил telegram-канал Департамента дорожного хозяйства ХМАО.

«„Аэрофлот“ возобновляет ежедневные вечерние рейсы по направлению Ханты-Мансийск — Москва. Самолеты будут летать с 28 августа по 10 сентября 2023 года», — сообщил депдорхоз.

Самолет будет вылетать из Ханты-Мансийска в 19:40. Продолжительность полета до столицы России составит 3 часа 10 минут. Стоимость билета по минимальному тарифу — от 5326 рублей.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair запустила дополнительные рейсы из Белоярского (ХМАО). Самолеты будут летать в Сургут и Тюмень.

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«Аэрофлот» запустит ежедневные вечерние рейсы из Ханты-Мансийска в Москву. Об этом сообщил telegram-канал Департамента дорожного хозяйства ХМАО. «„Аэрофлот“ возобновляет ежедневные вечерние рейсы по направлению Ханты-Мансийск — Москва. Самолеты будут летать с 28 августа по 10 сентября 2023 года», — сообщил депдорхоз. Самолет будет вылетать из Ханты-Мансийска в 19:40. Продолжительность полета до столицы России составит 3 часа 10 минут. Стоимость билета по минимальному тарифу — от 5326 рублей. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair запустила дополнительные рейсы из Белоярского (ХМАО). Самолеты будут летать в Сургут и Тюмень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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