В Астрахани частично обрушился дом: что известно к этому часу. Видео

В Астрахани произошло частичное обрушение дома
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Барак на улице Вилонова. Екатеринбург, старый дом, барак, аварийное жилье, подъезд, лестница
В результате обвала дома пострадали около 20 квартир (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Астрахани обрушился жилой дом

В Астрахани на площади Привокзальной произошло частичное обрушение пятиэтажного дома. У здания рухнули два подъезда и пострадали около 20 квартир. URA.RU приводит главные новости к этому часу.

Об обрушении дома сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Позже информацию подтвердили в МЧС России. На место происшествия выехал глава правительства региона Олег Князев. Также туда намерен прибыть мэр Астрахани Олег Полумордвинов.

По версии экстренных служб, у пятиэтажного здания рухнули два подъезда. По предварительным данным пострадали около 20 квартир. Спасатели приступили к осмотру завалов в поисках людей, которые могли находиться в доме при обрушении.

Глава региона сообщил о гибели одного человека в результате ЧП. Под завалами обнаружили тело 84-летней женщины. Предварительно в момент обрушения дома пенсионерка находилась в квартире на пятом этаже. Также несколько человек считаются пропавшими без вести.

Местные жители заявили, что причиной происшествия стала лопнувшая в одной из квартир батарея. В экстренных службах также предположили, что разрушение могло произойти после того, как фундамент подмыли канализационные воды.

По данным telegram-каналов, из дома эвакуировали 213 человек, среди которых 37 — дети. Также уточняется, что жильцы позвонили в МЧС и управляющую компанию за 20 минут до чрезвычайного происшествия, так как на стене дома появилась заметная трещина. Сначала граждане сами покидали здание, а позже к эвакуации присоединились экстренные службы. Также астраханских больницах подготовили койки для пострадавших в результате происшествия, сообщили в Минздраве РФ.

Выяснилось, что обрушившаяся пятиэтажка стояла в очереди на капремонт. Жители дома неоднократно обращались в Управляющую компанию с жалобами на низкое давление в трубах, параллельно не платя коммуналку. Из-за этого УК «Центр коммунального обслуживания» и ее руководитель Сергей Хахалев задолжали городским поставщикам воды, тепла и электричества более 3,2 миллиона рублей.

Сотрудники следственного управления СК России по региону начали разбираться в обстоятельствах обрушения здания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Астрахани на площади Привокзальной произошло частичное обрушение пятиэтажного дома. У здания рухнули два подъезда и пострадали около 20 квартир. URA.RU приводит главные новости к этому часу. Об обрушении дома сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Позже информацию подтвердили в МЧС России. На место происшествия выехал глава правительства региона Олег Князев. Также туда намерен прибыть мэр Астрахани Олег Полумордвинов. По версии экстренных служб, у пятиэтажного здания рухнули два подъезда. По предварительным данным пострадали около 20 квартир. Спасатели приступили к осмотру завалов в поисках людей, которые могли находиться в доме при обрушении. Глава региона сообщил о гибели одного человека в результате ЧП. Под завалами обнаружили тело 84-летней женщины. Предварительно в момент обрушения дома пенсионерка находилась в квартире на пятом этаже. Также несколько человек считаются пропавшими без вести. Местные жители заявили, что причиной происшествия стала лопнувшая в одной из квартир батарея. В экстренных службах также предположили, что разрушение могло произойти после того, как фундамент подмыли канализационные воды. По данным telegram-каналов, из дома эвакуировали 213 человек, среди которых 37 — дети. Также уточняется, что жильцы позвонили в МЧС и управляющую компанию за 20 минут до чрезвычайного происшествия, так как на стене дома появилась заметная трещина. Сначала граждане сами покидали здание, а позже к эвакуации присоединились экстренные службы. Также астраханских больницах подготовили койки для пострадавших в результате происшествия, сообщили в Минздраве РФ. Выяснилось, что обрушившаяся пятиэтажка стояла в очереди на капремонт. Жители дома неоднократно обращались в Управляющую компанию с жалобами на низкое давление в трубах, параллельно не платя коммуналку. Из-за этого УК «Центр коммунального обслуживания» и ее руководитель Сергей Хахалев задолжали городским поставщикам воды, тепла и электричества более 3,2 миллиона рублей. Сотрудники следственного управления СК России по региону начали разбираться в обстоятельствах обрушения здания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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