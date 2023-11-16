Житель обрушившегося дома в Астрахани рассказал о проблемах в здании

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 7. Магнитогорск, спасатели, разбор завалов
На месте работают спецслужбы Фото:
новость из сюжета
В Астрахани обрушился жилой дом

Дом, который обрушился в Астрахани, ремонтировали 3-4 года назад. В здании были проблемы с канализацией, которые никто не решал. Об этом рассказал житель этого дома Анатолий.

«Постоянно вода [стояла] в подвале. А в данный момент у дома канализация забилась, и стояла вода. Все обращались, постоянно, канализация текла. Обращались в ЖЭК», — рассказал Анатолий в беседе с журналистами РЕН ТВ. Он успел выбежать из дома за 10 минут до обрушения.

Обрушение дома в Астрахани произошло вечером 16 ноября. Один подъезд обрушился полностью, второй — частично. Под завалами могут находиться люди, на месте работают экстренные службы. МЧС уже сообщили об одной погибшей.

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Дом, который обрушился в Астрахани, ремонтировали 3-4 года назад. В здании были проблемы с канализацией, которые никто не решал. Об этом рассказал житель этого дома Анатолий. «Постоянно вода [стояла] в подвале. А в данный момент у дома канализация забилась, и стояла вода. Все обращались, постоянно, канализация текла. Обращались в ЖЭК», — рассказал Анатолий в беседе с журналистами РЕН ТВ. Он успел выбежать из дома за 10 минут до обрушения. Обрушение дома в Астрахани произошло вечером 16 ноября. Один подъезд обрушился полностью, второй — частично. Под завалами могут находиться люди, на месте работают экстренные службы. МЧС уже сообщили об одной погибшей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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