Жильцов обрушившегося в Астрахани дома уже расселяли из-за падения стены

Депутат астраханской думы Шеин: обрушившийся дом расселяли из-за другого ЧП
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Упавшую стену удалось укрепить с помощью комиссии по ЧС, сообщил Шеин Фото:
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В Астрахани обрушился жилой дом

Проблемы с пятиэтажным домом, два подъезда которого обрушились вечером 16 ноября, появились давно — несколько лет назад у него обваливалась стена. Об этом URA.RU сообщил депутат областной думы, экс-депутат Госдумы Олег Шеин, который посетил место катастрофы. По его словам, после первого обрушения жильцов выселяли из дома, но после укрепления стены разрешили вернуться в свои квартиры.

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«Лет 15 назад я помогал по этому дому. Вот сейчас четвертый рухнул, а в первом подъезде отваливалась стена. Тогда с помощью комиссии по чрезвычайным ситуациям удалось эту стену укрепить. Поэтому в общем-то уже выселяли людей, потом заселяли обратно», — рассказал Шеин корреспонденту URA.RU.

По словам депутата, о причинах обрушения подъездов пока говорить рано. Шеин предположил, что причиной катастрофы могла стать незаконная перепланировка с разбором несущей конструкции. Также обсуждается версия с течью системы водоснабжения. Шеин исключил версию со взрывом глаза.

Дом был построен в 1962 году, сообщил депутат. Как выяснил корреспондент URA.RU, предыдущая управляющая компания, которая отвечала за эту пятиэтажку, была закрыта 27 января 2020 года. Предположительно, домом никто не занимался. В новой управляющей компании на звонки корреспондента URA.RU не ответили.

Частичное обрушение дома на Привокзальной площади в Астрахани произошло вечером 16 ноября. Об этом сообщил глава области Игорь Бабушкин. У дома обрушились два подъезда, по предварительным данным пострадали 20 квартир. В результате ЧП погиб один человек — женщина 84 лет. В момент обрушения она находилась в квартире на пятом этаже.

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Проблемы с пятиэтажным домом, два подъезда которого обрушились вечером 16 ноября, появились давно — несколько лет назад у него обваливалась стена. Об этом URA.RU сообщил депутат областной думы, экс-депутат Госдумы Олег Шеин, который посетил место катастрофы. По его словам, после первого обрушения жильцов выселяли из дома, но после укрепления стены разрешили вернуться в свои квартиры. «Лет 15 назад я помогал по этому дому. Вот сейчас четвертый рухнул, а в первом подъезде отваливалась стена. Тогда с помощью комиссии по чрезвычайным ситуациям удалось эту стену укрепить. Поэтому в общем-то уже выселяли людей, потом заселяли обратно», — рассказал Шеин корреспонденту URA.RU. По словам депутата, о причинах обрушения подъездов пока говорить рано. Шеин предположил, что причиной катастрофы могла стать незаконная перепланировка с разбором несущей конструкции. Также обсуждается версия с течью системы водоснабжения. Шеин исключил версию со взрывом глаза. Дом был построен в 1962 году, сообщил депутат. Как выяснил корреспондент URA.RU, предыдущая управляющая компания, которая отвечала за эту пятиэтажку, была закрыта 27 января 2020 года. Предположительно, домом никто не занимался. В новой управляющей компании на звонки корреспондента URA.RU не ответили. Частичное обрушение дома на Привокзальной площади в Астрахани произошло вечером 16 ноября. Об этом сообщил глава области Игорь Бабушкин. У дома обрушились два подъезда, по предварительным данным пострадали 20 квартир. В результате ЧП погиб один человек — женщина 84 лет. В момент обрушения она находилась в квартире на пятом этаже.
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