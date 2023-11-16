В Екатеринбурге с 12 ноября не могут найти 15-летнюю Полину Гайнулину. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! Дата пропажи: 12.11.2023 года. Место пропажи: Свердловская обл., город Екатеринбург, район Октябрьский», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Сейчас розыском пропавшей занимается отдел полиции №7 по Екатеринбургу.
Приметы девочки: рост — 150 сантиметров, светлые волосы, цвет глаз — зеленоый. Худощавого телосложения. В момент пропажи была одета в черную куртку с капюшоном, коричневые штаны и кроссовки серо-коричневого цвета. Если вы располагаете информацией о местоположении девочки, то сообщите ее спасателям по главному номеру +79000440220 или +79002147026 (Евгений) и +79623165542 (Игорь).
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