Свердловский министр вывел мэра Екатеринбурга из себя

16 ноября 2023 в 22:58 Размер текста - 17 +

В кулуарном споре Алексея Орлова (справа), говорят, поддерживает представитель МИД Александр Харлов Фото: Илья Московец © URA.RU У мэра Екатеринбурга Алексея Орлова конфликт с министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеславом Яриным. Он проявился на полях форума «Города России 2030». Мэр распустил созданный им же в 2022 году городской совет представителей иностранных государств, жестко (по аппаратным меркам) дав понять, что заработать он сможет только тогда, когда Ярин не будет вмешиваться в дела администрации. Противоречия копились несколько месяцев. В августе вступили в силу поправки в федеральное законодательство, которые предполагают, что все свои международные контакты городская власть отныне должна согласовывать с профильным министерством. Причем за 15 дней до. Раньше достаточно было простого уведомления. Работать в новых условиях стало невозможно, обозначил консулам Орлов на заседании совета 16 ноября. «У меня руки связаны, нет возможности с вами напрямую работать. <…> Поэтому, уважаемые коллеги, деятельность совета мы вынуждены прекратить, потому что в таком формате работа не представляется возможной», — передает слова мэра корреспондент URA.RU. Жесткое по аппаратным меркам заявление Орлов сделал в присутствии самого Вячеслава Ярина (на фото) Фото: Илья Московец © URA.RU При этом, подчеркнул Орлов, есть возможность принять областной закон, где у Екатеринбурга был бы особый статус и не пришлось бы постоянно контактировать с МинВЭСом. «Необходимость в областном законе есть, она острая, причем сделать это [надо] в максимально короткие сроки. <…> С руководством региона я это обсуждал, с губернатором разговор был», — добавил Орлов. О сроках он заявил неспроста. Источник URA.RU, близкий к областному кабмину, утверждает, что мэр якобы неоднократно просил Ярина поскорее разработать законопроект. И только молчание спровоцировало его на заявление «под камеры». Сам Ярин на заседании присутствовал, но на слова Орлова не отреагировал. Но отреагировали дипломаты. Осознавая, что на их глазах разворачивается мощная аппаратная интрига, они попросили выставить репортеров за дверь. На выходе из зала два участника совещания поделились, что переубедить Орлова не удалось: работа совета, которым так дорожит глава, приостановлена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У мэра Екатеринбурга Алексея Орлова конфликт с министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеславом Яриным. Он проявился на полях форума «Города России 2030». Мэр распустил созданный им же в 2022 году городской совет представителей иностранных государств, жестко (по аппаратным меркам) дав понять, что заработать он сможет только тогда, когда Ярин не будет вмешиваться в дела администрации. Противоречия копились несколько месяцев. В августе вступили в силу поправки в федеральное законодательство, которые предполагают, что все свои международные контакты городская власть отныне должна согласовывать с профильным министерством. Причем за 15 дней до. Раньше достаточно было простого уведомления. Работать в новых условиях стало невозможно, обозначил консулам Орлов на заседании совета 16 ноября. «У меня руки связаны, нет возможности с вами напрямую работать. <…> Поэтому, уважаемые коллеги, деятельность совета мы вынуждены прекратить, потому что в таком формате работа не представляется возможной», — передает слова мэра корреспондент URA.RU. При этом, подчеркнул Орлов, есть возможность принять областной закон, где у Екатеринбурга был бы особый статус и не пришлось бы постоянно контактировать с МинВЭСом. «Необходимость в областном законе есть, она острая, причем сделать это [надо] в максимально короткие сроки. <…> С руководством региона я это обсуждал, с губернатором разговор был», — добавил Орлов. О сроках он заявил неспроста. Источник URA.RU, близкий к областному кабмину, утверждает, что мэр якобы неоднократно просил Ярина поскорее разработать законопроект. И только молчание спровоцировало его на заявление «под камеры». Сам Ярин на заседании присутствовал, но на слова Орлова не отреагировал. Но отреагировали дипломаты. Осознавая, что на их глазах разворачивается мощная аппаратная интрига, они попросили выставить репортеров за дверь. На выходе из зала два участника совещания поделились, что переубедить Орлова не удалось: работа совета, которым так дорожит глава, приостановлена.