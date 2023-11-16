Губернатор ЯНАО распорядился повысить со следующего года зарплаты чиновникам

17 ноября 2023 в 00:21 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов распорядился повысить зарплаты чиновникам не меньше, чем на МРОТ Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписал постановление об увеличении окладов государственных служащих с 1 января 2024 года на размер не ниже минимальной оплаты труда. Документ опубликовала пресс-служба губернатора ЯНАО. «Определить, что увеличение размеров должностных окладов производится за счет дополнительно доведенных в установленном порядке бюджетных ассигнований, а также за счет перераспределения стимулирующей части в структуре заработной платы в окладную часть в целях установления должностных окладов в размере не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством РФ. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», — сказано в губернаторском постановлении. В документе указана рекомендация главам городов, районов и поселков региона принять аналогичные решения, касающиеся увеличения окладов муниципальных служащих с 1 января следующего года. Кроме того, в постановлении говорится и о пересмотре некоторых стимулирующих выплат с заменой их на другие. Ранее сообщалось, что в Курганской области государственным и муниципальным служащим, которые не попали под повышение выплат в связи с указами президента РФ, повысят зарплаты на 10% уже с 1 декабря. Такое решение поддержал губернатор Курганской области Вадим Шумков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписал постановление об увеличении окладов государственных служащих с 1 января 2024 года на размер не ниже минимальной оплаты труда. Документ опубликовала пресс-служба губернатора ЯНАО. «Определить, что увеличение размеров должностных окладов производится за счет дополнительно доведенных в установленном порядке бюджетных ассигнований, а также за счет перераспределения стимулирующей части в структуре заработной платы в окладную часть в целях установления должностных окладов в размере не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством РФ. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», — сказано в губернаторском постановлении. В документе указана рекомендация главам городов, районов и поселков региона принять аналогичные решения, касающиеся увеличения окладов муниципальных служащих с 1 января следующего года. Кроме того, в постановлении говорится и о пересмотре некоторых стимулирующих выплат с заменой их на другие. Ранее сообщалось, что в Курганской области государственным и муниципальным служащим, которые не попали под повышение выплат в связи с указами президента РФ, повысят зарплаты на 10% уже с 1 декабря. Такое решение поддержал губернатор Курганской области Вадим Шумков.