16 ноября 2023
15 ноября 2023

Губернатор ЯНАО распорядился повысить со следующего года зарплаты чиновникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов распорядился повысить зарплаты чиновникам не меньше, чем на МРОТ Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписал постановление об увеличении окладов государственных служащих с 1 января 2024 года на размер не ниже минимальной оплаты труда. Документ опубликовала пресс-служба губернатора ЯНАО.

«Определить, что увеличение размеров должностных окладов производится за счет дополнительно доведенных в установленном порядке бюджетных ассигнований, а также за счет перераспределения стимулирующей части в структуре заработной платы в окладную часть в целях установления должностных окладов в размере не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством РФ. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», — сказано в губернаторском постановлении.

В документе указана рекомендация главам городов, районов и поселков региона принять аналогичные решения, касающиеся увеличения окладов муниципальных служащих с 1 января следующего года. Кроме того, в постановлении говорится и о пересмотре некоторых стимулирующих выплат с заменой их на другие.

Ранее сообщалось, что в Курганской области государственным и муниципальным служащим, которые не попали под повышение выплат в связи с указами президента РФ, повысят зарплаты на 10% уже с 1 декабря. Такое решение поддержал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписал постановление об увеличении окладов государственных служащих с 1 января 2024 года на размер не ниже минимальной оплаты труда. Документ опубликовала пресс-служба губернатора ЯНАО. «Определить, что увеличение размеров должностных окладов производится за счет дополнительно доведенных в установленном порядке бюджетных ассигнований, а также за счет перераспределения стимулирующей части в структуре заработной платы в окладную часть в целях установления должностных окладов в размере не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством РФ. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», — сказано в губернаторском постановлении. В документе указана рекомендация главам городов, районов и поселков региона принять аналогичные решения, касающиеся увеличения окладов муниципальных служащих с 1 января следующего года. Кроме того, в постановлении говорится и о пересмотре некоторых стимулирующих выплат с заменой их на другие. Ранее сообщалось, что в Курганской области государственным и муниципальным служащим, которые не попали под повышение выплат в связи с указами президента РФ, повысят зарплаты на 10% уже с 1 декабря. Такое решение поддержал губернатор Курганской области Вадим Шумков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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