Курганские чиновники получат повышение зарплат раньше, чем ожидали

16 ноября 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

С 1 декабря зарплаты чиновников Курганской области вырастут на 10% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Курганской области государственным и муниципальным служащим, которые не попали под повышение выплат в связи с указами президента РФ, повысят зарплаты на 10% уже с 1 декабря. Такое решение поддержал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Рассказывал, что ранее приняли решение по увеличению на 10% заработной платы „неуказным“ категориям сотрудников государственных и муниципальных бюджетных организаций и учреждений с 1 января следующего года. [.]Учитывая текущую ситуацию с ростом цен, коллеги предложили такое увеличение заработных плат для этих категорий ввести с 1 декабря этого года», — написал Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». Глава региона подчеркнул, что повышение коснется более чем 16 тысяч человек. У большинства из них есть семьи. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков поручил заложить в бюджет Курганской области 2024 года увеличение заработной платы служащим на 10%. Также было принято решение увеличить зарплаты помощников судей.

В Курганской области государственным и муниципальным служащим, которые не попали под повышение выплат в связи с указами президента РФ, повысят зарплаты на 10% уже с 1 декабря. Такое решение поддержал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Рассказывал, что ранее приняли решение по увеличению на 10% заработной платы „неуказным“ категориям сотрудников государственных и муниципальных бюджетных организаций и учреждений с 1 января следующего года. [.]Учитывая текущую ситуацию с ростом цен, коллеги предложили такое увеличение заработных плат для этих категорий ввести с 1 декабря этого года», — написал Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». Глава региона подчеркнул, что повышение коснется более чем 16 тысяч человек. У большинства из них есть семьи. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков поручил заложить в бюджет Курганской области 2024 года увеличение заработной платы служащим на 10%. Также было принято решение увеличить зарплаты помощников судей.