15 ноября 2023

Курганские чиновники получат повышение зарплат раньше, чем ожидали

© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 декабря зарплаты чиновников Курганской области вырастут на 10% Фото:

В Курганской области государственным и муниципальным служащим, которые не попали под повышение выплат в связи с указами президента РФ, повысят зарплаты на 10% уже с 1 декабря. Такое решение поддержал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Рассказывал, что ранее приняли решение по увеличению на 10% заработной платы „неуказным“ категориям сотрудников государственных и муниципальных бюджетных организаций и учреждений с 1 января следующего года. [.]Учитывая текущую ситуацию с ростом цен, коллеги предложили такое увеличение заработных плат для этих категорий ввести с 1 декабря этого года», — написал Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)».

Глава региона подчеркнул, что повышение коснется более чем 16 тысяч человек. У большинства из них есть семьи.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков поручил заложить в бюджет Курганской области 2024 года увеличение заработной платы служащим на 10%. Также было принято решение увеличить зарплаты помощников судей.

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В Курганской области государственным и муниципальным служащим, которые не попали под повышение выплат в связи с указами президента РФ, повысят зарплаты на 10% уже с 1 декабря. Такое решение поддержал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Рассказывал, что ранее приняли решение по увеличению на 10% заработной платы „неуказным“ категориям сотрудников государственных и муниципальных бюджетных организаций и учреждений с 1 января следующего года. [.]Учитывая текущую ситуацию с ростом цен, коллеги предложили такое увеличение заработных плат для этих категорий ввести с 1 декабря этого года», — написал Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». Глава региона подчеркнул, что повышение коснется более чем 16 тысяч человек. У большинства из них есть семьи. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков поручил заложить в бюджет Курганской области 2024 года увеличение заработной платы служащим на 10%. Также было принято решение увеличить зарплаты помощников судей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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