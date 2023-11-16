Сотрудники ДППС выясняют обстоятельства аварии
В Щучье (Курганская область) машина на огромной скорости въехала в пруд городского парка. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«LADA Priora протаранила два забора и влетела в пруд Парка Победы. Местные шумахеры гоняли на отремонтированной в сентябре дороге на улице Кирова», — сообщил URA.RU местный житель.
Очевидцы отмечают, что машину удалось вытащить из пруда. Все участники гонки живы, с ними разбираются сотрудники ДПС.
Местные автогонщики решили протестировать новую дорогу
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