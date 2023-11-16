16 ноября 2023

В Курганской области машина въехала в пруд городского парка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Миллер и самокаты. Тюмень, гибдд, дпс
Сотрудники ДППС выясняют обстоятельства аварии Фото:

В Щучье (Курганская область) машина на огромной скорости въехала в пруд городского парка. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«LADA Priora протаранила два забора и влетела в пруд Парка Победы. Местные шумахеры гоняли на отремонтированной в сентябре дороге на улице Кирова», — сообщил URA.RU местный житель.

Очевидцы отмечают, что машину удалось вытащить из пруда. Все участники гонки живы, с ними разбираются сотрудники ДПС.

Местные автогонщики решили протестировать новую дорогу
Местные автогонщики решили протестировать новую дорогу

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В Щучье (Курганская область) машина на огромной скорости въехала в пруд городского парка. Об этом URA.RU сообщил читатель. «LADA Priora протаранила два забора и влетела в пруд Парка Победы. Местные шумахеры гоняли на отремонтированной в сентябре дороге на улице Кирова», — сообщил URA.RU местный житель. Очевидцы отмечают, что машину удалось вытащить из пруда. Все участники гонки живы, с ними разбираются сотрудники ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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