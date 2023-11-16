Пострадавший в ДТП 10-летний мальчик с госпитализирован с тяжелыми травмами
В Тюменской области на трассе Тюмень—Омск на 38-м километре водитель Ford Focus сбил 10-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. С тяжелыми травмами ребенок был госпитализирован в больницу, сообщает telegram-канал «ГИБДД Тюменской области».
«По предварительным данным, школьник перебегал трассу вне пешеходного перехода. 43-летний водитель не смог вовремя заметить пешехода и остановить автомобиль. По словам очевидцев, мальчик был в наушниках и с телефоном. Школьник получил тяжелые травмы, он госпитализирован в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП выясняются», — говорится в сообщении.
Фото с места происшествия, где сбили ребенка
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