16 ноября 2023

В Тюменской области водитель сбил 10-летнего ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
Пострадавший в ДТП 10-летний мальчик с госпитализирован с тяжелыми травмами Фото:

В Тюменской области на трассе Тюмень—Омск на 38-м километре водитель Ford Focus сбил 10-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. С тяжелыми травмами ребенок был госпитализирован в больницу, сообщает telegram-канал «ГИБДД Тюменской области».

«По предварительным данным, школьник перебегал трассу вне пешеходного перехода. 43-летний водитель не смог вовремя заметить пешехода и остановить автомобиль. По словам очевидцев, мальчик был в наушниках и с телефоном. Школьник получил тяжелые травмы, он госпитализирован в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП выясняются», — говорится в сообщении.

Фото с места происшествия, где сбили ребенка
Фото с места происшествия, где сбили ребенка

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В Тюменской области на трассе Тюмень—Омск на 38-м километре водитель Ford Focus сбил 10-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. С тяжелыми травмами ребенок был госпитализирован в больницу, сообщает telegram-канал «ГИБДД Тюменской области». «По предварительным данным, школьник перебегал трассу вне пешеходного перехода. 43-летний водитель не смог вовремя заметить пешехода и остановить автомобиль. По словам очевидцев, мальчик был в наушниках и с телефоном. Школьник получил тяжелые травмы, он госпитализирован в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП выясняются», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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