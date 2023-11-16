Мишустин не поддержал сбор с маркетплейсов на развитие «Почты России»

17 ноября 2023 в 04:39 Размер текста - 17 +

Премьер не поддержал предложение перенести финансовые траты на граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель правительства РФ Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с маркетплейсов. Вопрос обсуждался в ходе совещания по вопросу улучшения финансово-экономического состояния «Почты России». Об этом сообщил источник в Минцифры. «Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов в качестве меры по улучшению экономического состояния „Почты России“. Идею не поддержали, поскольку она предполагает, что сбор должен быть переложен на покупателей», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Автором идеи ввести инфраструктурный сбор с маркетплейсов выступил гендиректор «Почты России» Михаил Волков, отмечает издание. Глава министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев ранее сообщил, что в ведомстве обсуждается ввод отраслевого налога от 0,5% дохода крупных маркетплейсов. Налог будет введен, чтобы поддержать убыточные отделения «Почты России». По итогам 2022 года долг компании составил 133 миллиарда рублей. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о финансовой дыре, которая возникла в «Почте России». По ее словам, несмотря на «плачевное положение», никто не предпринимает никаких действий для решения проблемы.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с маркетплейсов. Вопрос обсуждался в ходе совещания по вопросу улучшения финансово-экономического состояния «Почты России». Об этом сообщил источник в Минцифры. «Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов в качестве меры по улучшению экономического состояния „Почты России“. Идею не поддержали, поскольку она предполагает, что сбор должен быть переложен на покупателей», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Автором идеи ввести инфраструктурный сбор с маркетплейсов выступил гендиректор «Почты России» Михаил Волков, отмечает издание. Глава министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев ранее сообщил, что в ведомстве обсуждается ввод отраслевого налога от 0,5% дохода крупных маркетплейсов. Налог будет введен, чтобы поддержать убыточные отделения «Почты России». По итогам 2022 года долг компании составил 133 миллиарда рублей. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о финансовой дыре, которая возникла в «Почте России». По ее словам, несмотря на «плачевное положение», никто не предпринимает никаких действий для решения проблемы.