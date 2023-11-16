Иностранцы подали 20 заявок на «золотые визы» РФ

17 ноября 2023 в 04:57 Размер текста - 17 +

Более 20 заявок на получение «золотых виз» поступило от иностранных инвесторов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Более 20 заявок на получение упрощенного вида на жительства в России, которые называют «золотыми визами», поступили в Минэкономразвития от иностранных инвесторов. Об этом сообщил замглавы Министерства экономического развития Дмитрий Вольвач. «Минэкономразвития зафиксировало более 20 заявок на получение упрощенного вида на жительства (ВНЖ) в России от иностранных инвесторов. Ведомство рассмотрело большинство заявлений и направило положительные заключения в МВД. Процедура оформления занимает около четырех месяцев» — передает слова Дмитрия Вольвач газета «Известия». Он уточнил, что обращения поступили от граждан Китая, США, Германии, Сербии, Грузии, Турции, Алжира и других стран. Отдельно Вольвач отметил, что подавшие заявки инвесторы готовы вложить в российскую экономику минимум 1,2 млрд рублей. Ранее в Минэкономразвития РФ высказывали мнение, что практика «золотых виз» позволит иностранцам оформлять приглашения на въезд в Россию для своих родственников, въезжать на территорию РФ без визы. Кроме того, это позволит иностранцам иметь доступ к бесплатной медицине, образованию и программам социальной поддержки наравне с россиянами.

Более 20 заявок на получение упрощенного вида на жительства в России, которые называют «золотыми визами», поступили в Минэкономразвития от иностранных инвесторов. Об этом сообщил замглавы Министерства экономического развития Дмитрий Вольвач. «Минэкономразвития зафиксировало более 20 заявок на получение упрощенного вида на жительства (ВНЖ) в России от иностранных инвесторов. Ведомство рассмотрело большинство заявлений и направило положительные заключения в МВД. Процедура оформления занимает около четырех месяцев» — передает слова Дмитрия Вольвач газета «Известия». Он уточнил, что обращения поступили от граждан Китая, США, Германии, Сербии, Грузии, Турции, Алжира и других стран. Отдельно Вольвач отметил, что подавшие заявки инвесторы готовы вложить в российскую экономику минимум 1,2 млрд рублей. Ранее в Минэкономразвития РФ высказывали мнение, что практика «золотых виз» позволит иностранцам оформлять приглашения на въезд в Россию для своих родственников, въезжать на территорию РФ без визы. Кроме того, это позволит иностранцам иметь доступ к бесплатной медицине, образованию и программам социальной поддержки наравне с россиянами.