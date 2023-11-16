Политика Стало известно когда откроется генконсульство Белоруссии в Екатеринбурге Генконсульство Белоруссии в Екатеринбурге откроется до 1 апреля 2024 года 17 ноября 2023 в 05:00 Размер текста - 17 + Создание генконсульства Белоруссии кабмин РФ одобрил еще в сентябре этого года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет министров Белоруссии поручил открыть генеральное консульство страны в Екатеринбурге до 1 апреля 2024 года. Информация об этом следует из документа, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь. «Открыть до 1 апреля 2024 года генеральное консульство Республики Беларусь в городе Екатеринбурге (Российская Федерация) <…> Закрыть до 1 апреля 2024 года отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Екатеринбурге», — говорится в документе. Кабмин РФ одобрил создание генконсульства Белоруссии в Екатеринбурге еще в конце сентября 2023 года. В консульский округ должны войти территории Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, а также ХМАО и ЯНАО. Совет министров Белоруссии поручил открыть генеральное консульство страны в Екатеринбурге до 1 апреля 2024 года. Информация об этом следует из документа, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь. «Открыть до 1 апреля 2024 года генеральное консульство Республики Беларусь в городе Екатеринбурге (Российская Федерация) <…> Закрыть до 1 апреля 2024 года отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Екатеринбурге», — говорится в документе. Кабмин РФ одобрил создание генконсульства Белоруссии в Екатеринбурге еще в конце сентября 2023 года. В консульский округ должны войти территории Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, а также ХМАО и ЯНАО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям