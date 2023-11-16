Стало известно когда откроется генконсульство Белоруссии в Екатеринбурге

Совет министров Белоруссии поручил открыть генеральное консульство страны в Екатеринбурге до 1 апреля 2024 года. Информация об этом следует из документа, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь.
«Открыть до 1 апреля 2024 года генеральное консульство Республики Беларусь в городе Екатеринбурге (Российская Федерация) <…> Закрыть до 1 апреля 2024 года отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Екатеринбурге», —
Кабмин РФ одобрил создание генконсульства Белоруссии в Екатеринбурге еще в конце сентября 2023 года. В консульский округ должны войти территории Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, а также ХМАО и ЯНАО.
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