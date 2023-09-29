Кабмин РФ одобрил создание в Екатеринбурге генконсульства Белоруссии

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Генконсульство Белоруссии появится в Екатеринбурге Фото:

Правительство России одобрило создание генерального консульства Республики Белоруссия в Екатеринбурге. Об этом следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение МИД России об открытии в Екатеринбурге генерального консульства Республики Белоруссия с консульским округом», — говорится в документе. В консульский округ войдут территории Пермского края, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также ХМАО и ЯНАО.

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Правительство России одобрило создание генерального консульства Республики Белоруссия в Екатеринбурге. Об этом следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. «Принять предложение МИД России об открытии в Екатеринбурге генерального консульства Республики Белоруссия с консульским округом», — говорится в документе. В консульский округ войдут территории Пермского края, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также ХМАО и ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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