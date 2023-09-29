Кабмин РФ одобрил создание в Екатеринбурге генконсульства Белоруссии

29 сентября 2023 в 22:26 Размер текста - 17 +

Генконсульство Белоруссии появится в Екатеринбурге Фото: Георгий Бергал © URA.RU Правительство России одобрило создание генерального консульства Республики Белоруссия в Екатеринбурге. Об этом следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. «Принять предложение МИД России об открытии в Екатеринбурге генерального консульства Республики Белоруссия с консульским округом», — говорится в документе. В консульский округ войдут территории Пермского края, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также ХМАО и ЯНАО.

Правительство России одобрило создание генерального консульства Республики Белоруссия в Екатеринбурге. Об этом следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. «Принять предложение МИД России об открытии в Екатеринбурге генерального консульства Республики Белоруссия с консульским округом», — говорится в документе. В консульский округ войдут территории Пермского края, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также ХМАО и ЯНАО.