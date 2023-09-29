Кабмин РФ одобрил создание в Екатеринбурге генконсульства Белоруссии

Генконсульство Белоруссии появится в Екатеринбурге
Правительство России одобрило создание генерального консульства Республики Белоруссия в Екатеринбурге. Об этом следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«Принять предложение МИД России об открытии в Екатеринбурге генерального консульства Республики Белоруссия с консульским округом», —
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