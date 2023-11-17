Минцифры предложило размещать на «Госуслугах» информацию о сим-картах

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Деньги. Курган, сим карта, sim
В Минцифры предлагают регистрировать сим-карты на «Госуслугах» Фото:

Минцифры придумало новый способ борьбы с телефонным мошенничеством — размещать на «Госуслугах» данные о сим-картах. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собеседника в федеральном ведомстве.

«Инициатива должна помочь гражданам отслеживать использование их телефонных номеров в мошеннических целях. Увидев в системе „Госуслуги“ номер, который не используется или был нелегально оформлен, абонент сможет его заблокировать», — пишет издание, ссылаясь на собеседника.

Ранее стало известно о планах Минцифры блокировать VPN сервисы. Это будет происходить в том случае, если специальная экспертная комиссия сочтет их угрозой для безопасности.

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Минцифры придумало новый способ борьбы с телефонным мошенничеством — размещать на «Госуслугах» данные о сим-картах. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собеседника в федеральном ведомстве. «Инициатива должна помочь гражданам отслеживать использование их телефонных номеров в мошеннических целях. Увидев в системе „Госуслуги“ номер, который не используется или был нелегально оформлен, абонент сможет его заблокировать», — пишет издание, ссылаясь на собеседника. Ранее стало известно о планах Минцифры блокировать VPN сервисы. Это будет происходить в том случае, если специальная экспертная комиссия сочтет их угрозой для безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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