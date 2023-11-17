Минцифры предложило размещать на «Госуслугах» информацию о сим-картах

17 ноября 2023 в 06:24 Размер текста - 17 +

В Минцифры предлагают регистрировать сим-карты на «Госуслугах» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минцифры придумало новый способ борьбы с телефонным мошенничеством — размещать на «Госуслугах» данные о сим-картах. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собеседника в федеральном ведомстве. «Инициатива должна помочь гражданам отслеживать использование их телефонных номеров в мошеннических целях. Увидев в системе „Госуслуги“ номер, который не используется или был нелегально оформлен, абонент сможет его заблокировать», — пишет издание , ссылаясь на собеседника. Ранее стало известно о планах Минцифры блокировать VPN сервисы. Это будет происходить в том случае, если специальная экспертная комиссия сочтет их угрозой для безопасности.

Минцифры придумало новый способ борьбы с телефонным мошенничеством — размещать на «Госуслугах» данные о сим-картах. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собеседника в федеральном ведомстве. «Инициатива должна помочь гражданам отслеживать использование их телефонных номеров в мошеннических целях. Увидев в системе „Госуслуги“ номер, который не используется или был нелегально оформлен, абонент сможет его заблокировать», — пишет издание, ссылаясь на собеседника. Ранее стало известно о планах Минцифры блокировать VPN сервисы. Это будет происходить в том случае, если специальная экспертная комиссия сочтет их угрозой для безопасности.