11 ноября 2023

Минцифры: в России будут заблокированы конкретные сервисы VPN

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые VPN будут блокироваться на территории России Фото:

VPN сервисы, которые определены экспертной комиссией как угроза, будут блокироваться в России. Об этом говорится ответе Минцифры на соответствующее обращение фракции «Новые люди».

«На основании решения экспертной комиссии <…> может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», — говорится в ответе Минцифры. Цитату приводит РИА Новости.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сообщил, что Роскомнадзор не станет блокировать VPN-сервисы, которые соблюдают законодательство России. Список разрешенных VPN уже есть в распоряжении ведомства. РКН планирует начать блокировку сервисов VPN с марта следующего года, напомнил телеканал 360.

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VPN сервисы, которые определены экспертной комиссией как угроза, будут блокироваться в России. Об этом говорится ответе Минцифры на соответствующее обращение фракции «Новые люди». «На основании решения экспертной комиссии <…> может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», — говорится в ответе Минцифры. Цитату приводит РИА Новости. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сообщил, что Роскомнадзор не станет блокировать VPN-сервисы, которые соблюдают законодательство России. Список разрешенных VPN уже есть в распоряжении ведомства. РКН планирует начать блокировку сервисов VPN с марта следующего года, напомнил телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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