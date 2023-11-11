Минцифры: в России будут заблокированы конкретные сервисы VPN

12 ноября 2023 в 05:44 Размер текста - 17 +

Некоторые VPN будут блокироваться на территории России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU VPN сервисы, которые определены экспертной комиссией как угроза, будут блокироваться в России. Об этом говорится ответе Минцифры на соответствующее обращение фракции «Новые люди». «На основании решения экспертной комиссии <…> может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», — говорится в ответе Минцифры. Цитату приводит РИА Новости. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сообщил, что Роскомнадзор не станет блокировать VPN-сервисы, которые соблюдают законодательство России. Список разрешенных VPN уже есть в распоряжении ведомства. РКН планирует начать блокировку сервисов VPN с марта следующего года, напомнил телеканал 360.

VPN сервисы, которые определены экспертной комиссией как угроза, будут блокироваться в России. Об этом говорится ответе Минцифры на соответствующее обращение фракции «Новые люди». «На основании решения экспертной комиссии <…> может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», — говорится в ответе Минцифры. Цитату приводит РИА Новости. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сообщил, что Роскомнадзор не станет блокировать VPN-сервисы, которые соблюдают законодательство России. Список разрешенных VPN уже есть в распоряжении ведомства. РКН планирует начать блокировку сервисов VPN с марта следующего года, напомнил телеканал 360.