В МЧС заявили об отсутствии людей под завалами дома в Астрахани

МЧС прекращает операцию по поиску людей под частично обрушившемся домом в Астрахани, так как под завалами больше нет людей. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Астраханской области Виталий Буранов.
«Сотрудники МЧС прекратили операцию по поиску людей на месте обрушившейся пятиэтажки в Астрахани. Под обломками здания больше никого нет», — передает слова Виталия Буранова газета «Известия».
Вечером 16 ноября в Астрахани частично обрушился жилой пятиэтажный дом. В результате ЧП погибла женщина. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что оставшиеся без квартир граждане, получат временное жилье и материальную помощь.
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