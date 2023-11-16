16 ноября 2023

Экс-глава отделения ПФР Нижневартовска обвенчался под домашним арестом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Казачья свадьба. Тюмень, свадьба, свадебные кольца
Домашний арест не помешал свадьбе обвиняемого в коррупции Гончарука Фото:

Экс-глава управления нижневартовского Пенсионного фонда Юрий Гончарук, которого силовики обвиняют в коррупции, обвенчался с молодой супругой, будучи под домашним арестом. Об этом сообщает портал NV86.ru со ссылкой на собственный источник.

«Одиозный экс-глава нижневартовского пенсионного фонда Юрий Гончарук, подозреваемый в участии в коррупционных схемах, обвенчался с молодой супругой. Ритуал провел настоятель храма Рождества Христова отец Сергий», — пишет портал.

Ранее сообщалось, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о взяточничестве, которое было возбуждено в отношении бывшего начальника нижневартовского управления ПФР Юрия Гончарука. Материалы дела были переданы в суд для рассмотрения по существу.

По версии СКР, Гончарук в марте 2015 года получил от директора ООО «Нефтесервис» Екатерины Симаковой взятку в размере 3 млн рублей за снижение с 40% до 20% санкций за неуплату страховых взносов в размере свыше 67 млн рублей. Обвиняемый поспособствовал снижению штрафов для общества с 26 млн до 13 млн рублей.

Венчание Гончарука в церкви
Венчание Гончарука в церкви

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Экс-глава управления нижневартовского Пенсионного фонда Юрий Гончарук, которого силовики обвиняют в коррупции, обвенчался с молодой супругой, будучи под домашним арестом. Об этом сообщает портал NV86.ru со ссылкой на собственный источник. «Одиозный экс-глава нижневартовского пенсионного фонда Юрий Гончарук, подозреваемый в участии в коррупционных схемах, обвенчался с молодой супругой. Ритуал провел настоятель храма Рождества Христова отец Сергий», — пишет портал. Ранее сообщалось, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о взяточничестве, которое было возбуждено в отношении бывшего начальника нижневартовского управления ПФР Юрия Гончарука. Материалы дела были переданы в суд для рассмотрения по существу. По версии СКР, Гончарук в марте 2015 года получил от директора ООО «Нефтесервис» Екатерины Симаковой взятку в размере 3 млн рублей за снижение с 40% до 20% санкций за неуплату страховых взносов в размере свыше 67 млн рублей. Обвиняемый поспособствовал снижению штрафов для общества с 26 млн до 13 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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