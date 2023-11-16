Экс-глава отделения ПФР Нижневартовска обвенчался под домашним арестом. Фото

17 ноября 2023 в 08:05 Размер текста - 17 +

Домашний арест не помешал свадьбе обвиняемого в коррупции Гончарука Фото: Денис Моргунов © URA.RU Экс-глава управления нижневартовского Пенсионного фонда Юрий Гончарук, которого силовики обвиняют в коррупции, обвенчался с молодой супругой, будучи под домашним арестом. Об этом сообщает портал NV86.ru со ссылкой на собственный источник. «Одиозный экс-глава нижневартовского пенсионного фонда Юрий Гончарук, подозреваемый в участии в коррупционных схемах, обвенчался с молодой супругой. Ритуал провел настоятель храма Рождества Христова отец Сергий», — пишет портал. Ранее сообщалось, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о взяточничестве, которое было возбуждено в отношении бывшего начальника нижневартовского управления ПФР Юрия Гончарука. Материалы дела были переданы в суд для рассмотрения по существу. По версии СКР, Гончарук в марте 2015 года получил от директора ООО «Нефтесервис» Екатерины Симаковой взятку в размере 3 млн рублей за снижение с 40% до 20% санкций за неуплату страховых взносов в размере свыше 67 млн рублей. Обвиняемый поспособствовал снижению штрафов для общества с 26 млн до 13 млн рублей. Венчание Гончарука в церкви NV86.RU

Экс-глава управления нижневартовского Пенсионного фонда Юрий Гончарук, которого силовики обвиняют в коррупции, обвенчался с молодой супругой, будучи под домашним арестом. Об этом сообщает портал NV86.ru со ссылкой на собственный источник. «Одиозный экс-глава нижневартовского пенсионного фонда Юрий Гончарук, подозреваемый в участии в коррупционных схемах, обвенчался с молодой супругой. Ритуал провел настоятель храма Рождества Христова отец Сергий», — пишет портал. Ранее сообщалось, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о взяточничестве, которое было возбуждено в отношении бывшего начальника нижневартовского управления ПФР Юрия Гончарука. Материалы дела были переданы в суд для рассмотрения по существу. По версии СКР, Гончарук в марте 2015 года получил от директора ООО «Нефтесервис» Екатерины Симаковой взятку в размере 3 млн рублей за снижение с 40% до 20% санкций за неуплату страховых взносов в размере свыше 67 млн рублей. Обвиняемый поспособствовал снижению штрафов для общества с 26 млн до 13 млн рублей.