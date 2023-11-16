После представленных следствием доказательств, мужчины признались в содеянном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области задержали подозреваемых в убийстве фермера ради кражи ружья. Мужчины были замаскированы под охотников и тщательно спланировали преступление, сообщили URA.RU в СУ СКР по региону.

«Двое жителей Челябинской области напали на 61-летнего фермера, выстрелив ему в голову. После завладели его имуществом — автомобилем и гладкоствольным ружьем. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемые взяты под стражу», — сообщили в СУ СК.

Нападение было совершено в поселке Измайловском (Кизильский район) в декабре 2022 года. Злоумышленники заранее изучили местность и разработали план с использованием маскировки и сокрытием следов. Мужчин задержали в Магнитогорске. Они попали в поле зрения следствия из-за схожести по приметам и прозвищ, что услышали свидетели во время убийства.

«Свидетелями убийства стали работники фермы. Их связали и забрали у них телефоны. Пленников также заставили рубить прорубь, чтобы утопить тело. Замысел не был доведен до конца: злоумышленники скрылись на „Ниве“. Позже ее нашли брошенной в кустах», — уточнили URA.RU в ГУ МВД по региону.

После убийства мужчины продолжили заниматься разбоем, угрозами заставив магнитогорца переписать свою квартиру на другого человека. У правоохранителей было достаточно доказательств, и 24-летние соучастники признались в убийстве. Во время обысков у них также нашли оружие и одежду, с которыми они могли совершить преступление.

Магнитогорцам предъявили обвинение по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105, пункту «в» части 4 статьи 162 и пункту «б» части 4 статьи 226 УК РФ (убийство, разбой, хищение либо вымогательство оружия). Сейчас мужчины находятся под стражей. Ведется следствие.

Убийц искали с конца декабря 2022 года фото: пресс-служба СУ СКР по Челябинской области

Фермера убили одним выстрелом в голову фото: пресс-служба СУ СКР по Челябинской области

Мужчины хорошо изучили местность перед нападением фото: пресс-служба СУ СКР по Челябинской области