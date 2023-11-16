В Екатеринбурге создали монополию, посвященную городу. Фото

17 ноября 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Монополию можно будет купить чуть позже в магазинах Екатеринбурга Фото предоставлено авторами игры В Екатеринбурге теперь можно «заложить» резиденцию губернатора, «арендовать» аэропорт Кольцово и «выставить» на продажу гостиницу «Исеть», филармонию и цирк. Сделать это можно благодаря игре «Атомная монополия», которая посвящена столице Урала. «Монополия — нетривиальный способ вовлечь горожан в жизнь города через игру и создать еще больше поводов любить Екатеринбург», — рассказал URA.RU креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов. Авторами экономической игры по мотивам Урала стали девелопер и брендинговое агентство «Дикий филин». В «Атомной монополии» игроки будут выкупать знаменитые памятники и достопримечательности Екатеринбурга — цирк, театр «Урал Опера Балет», кинотеатр «Заря», филармонию, Театр драмы, и приобретать в собственность административные здания — городскую мэрию, Законодательное собрание Свердловской области, резиденцию губернатора или главные вузы Урала. «Совершать покупки можно на специальные купюры с изображениями основателя Екатеринбурга Василия Татищева, Екатерины I, уральских писателей Дмитрия Мамина-Сибиряка и Павла Бажова», — рассказали авторы игры. Поле тоже будет необычным — на нем будут изображены важные события Екатеринбурга и образы. К примеру, участники смогут увидеть привидение снесенной Телебашни и пасхалку «городу бесов». Пока купить игру нельзя — девелопер еще проводит переговоры с магазинами Екатеринбурга, но чуть позже она станет доступна для всех. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге теперь можно «заложить» резиденцию губернатора, «арендовать» аэропорт Кольцово и «выставить» на продажу гостиницу «Исеть», филармонию и цирк. Сделать это можно благодаря игре «Атомная монополия», которая посвящена столице Урала. «Монополия — нетривиальный способ вовлечь горожан в жизнь города через игру и создать еще больше поводов любить Екатеринбург», — рассказал URA.RU креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов. Авторами экономической игры по мотивам Урала стали девелопер и брендинговое агентство «Дикий филин». В «Атомной монополии» игроки будут выкупать знаменитые памятники и достопримечательности Екатеринбурга — цирк, театр «Урал Опера Балет», кинотеатр «Заря», филармонию, Театр драмы, и приобретать в собственность административные здания — городскую мэрию, Законодательное собрание Свердловской области, резиденцию губернатора или главные вузы Урала. «Совершать покупки можно на специальные купюры с изображениями основателя Екатеринбурга Василия Татищева, Екатерины I, уральских писателей Дмитрия Мамина-Сибиряка и Павла Бажова», — рассказали авторы игры. Поле тоже будет необычным — на нем будут изображены важные события Екатеринбурга и образы. К примеру, участники смогут увидеть привидение снесенной Телебашни и пасхалку «городу бесов». Пока купить игру нельзя — девелопер еще проводит переговоры с магазинами Екатеринбурга, но чуть позже она станет доступна для всех.