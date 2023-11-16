Задержанного ФСБ челябинского депутата Паутова не выпустили из СИЗО

Виталий Паутов останется под стражей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова

Задержанного ФСБ депутата гордумы Челябинска Виталия Паутова, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки, не выпустили из СИЗО. Как передает 17 ноября корреспондент URA.RU из зала суда, Паутова оставили под стражей до середины декабря.

Адвокаты просили изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы и позволяющую Паутову заниматься предпринимательской деятельностью. По их мнению, следствие не привело достаточных оснований для содержания Паутова в СИЗО, а соответствующее решение суда противоречило законодательству и не содержало мотивирующих выводов. Кроме того, по мнению защиты, народного избранника оговорила экс-глава строительной фирмы «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш.

Сам депутат участвовал в рассмотрении апелляции по ВКС. Он пожаловался на состояние здоровья и неудовлетворительные условия содержания в камере на 11 человек.

«Постановление Центрального райсуда Челябинска от 18 октября об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря 2023 года изменить в части срока содержания — до 15 декабря 2023 года. В остальной части постановление оставить без изменений», — зачитал решение судья.

Паутов был задержан сотрудниками УФСБ по региону 17 октября. Ему предъявили обвинения в посредничестве при передаче взятки. По версии следствия, он передал деньги в размере 2 млн рублей в мэрию Челябинска. За это там должны были оформить разрешение на строительство многоквартирного дома.

Следствие полагает, что Паутов действовал в связке с гендиректором ООО «Челябинскавтотранс» Алексеем Алексеенко. Их задерживали в один день. Также предполагаемыми участниками сделки выступают бывший вице-мэр Челябинска Владимир Слободской и экс-глава ООО «Челябинскавтотранс» Ребреш. Ранее все они проходили по делу о незаконной стройке в качестве свидетелей. Теперь же Слободского судят за превышение полномочий, а Ребреш — за обман дольщиков. Бизнес-леди заключила сделку со следствием, и ее показания легли в основу обвинения Паутова.