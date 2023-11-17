Госдума увеличила госпошлину за выдачу загранпаспорта

С 1 июля 2024 года госпошлина за загранпаспорт составит шесть тысяч рублей
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об индексации на 20% госпошлины за выдачу заграничного паспорта нового поколения. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания думы.
На данный момент госпошлина составляет пять тысяч рублей. С 1 июля 2024 года она вырастет до шести тысяч рублей. Трансляция пленарного заседания идет на
Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил отменить государственную пошлину за регистрацию брака, передает RT. Соответствующий закон парламентарий отправил в правительство.
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