Госдума увеличила госпошлину за выдачу загранпаспорта

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С 1 июля 2024 года госпошлина за загранпаспорт составит шесть тысяч рублей Фото:

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об индексации на 20% госпошлины за выдачу заграничного паспорта нового поколения. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания думы.

На данный момент госпошлина составляет пять тысяч рублей. С 1 июля 2024 года она вырастет до шести тысяч рублей. Трансляция пленарного заседания идет на официальном сайте Госдумы.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил отменить государственную пошлину за регистрацию брака, передает RT. Соответствующий закон парламентарий отправил в правительство.

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Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об индексации на 20% госпошлины за выдачу заграничного паспорта нового поколения. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания думы. На данный момент госпошлина составляет пять тысяч рублей. С 1 июля 2024 года она вырастет до шести тысяч рублей. Трансляция пленарного заседания идет на официальном сайте Госдумы. Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил отменить государственную пошлину за регистрацию брака, передает RT. Соответствующий закон парламентарий отправил в правительство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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