16 ноября 2023

Как в Тюмени будут бороться с гололедом. Фото

Для борьбы с гололедом в Тюмени будут использовать соль и гранитную крошку
© Служба новостей «URA.RU»
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Противогололедные материалы. Тюмень, реагенты, галит, противогололедные материалы
В обработке дорог будут задействованы более 700 единиц техники и около 18 тысяч тонн соли Фото:

В Тюмени для борьбы с гололедом на тротуарах будут использовать гранитную крошку, а дороги обработают галитом. Об этом URA.RU рассказал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Владимир Поминов. В обработке дорог будут задействованы более 700 единиц техники и около 18 тысяч тонн соли.

«В зимний период у нас будут работать более 700 единиц техники. При гололедных явлениях на проезжей части будут применяться химический материал (соль), на тротуарах — фрикционный (гранитная крошка). При температуре ниже 20 градусов на проезжей части также будет применяться крошка», — рассказал Поминов.

Он отметил, что галит безопасен как для людей, так и для животных. Однако он может повлиять на качество обуви, поэтому рекомендуется мыть ее после каждой прогулки. Распределение соли происходит в зависимости от температурного режима и объема снега на улицах, ее распыляют дозировано — от 5 до 50 граммов на квадратный метр.

В первую очередь, обрабатывают центр города, мосты, путепроводы, перекрестки, автобусные маршруты и остановки. Как отметил заместитель директора ДРСУ-7 АО «ТОДЭП» Григорий Межерицкий, соль не влияет на количество грязи на дорогах. «У нас из-за большого количества транспорта много выхлопных газов, сажи, свинца. При перемешивании с водой это все и превращается в грязь. Не соль виновник, а климатическая обстановка», — добавил Межерицкий.

Противогололедные материалы. Тюмень
Фото:
Противогололедные материалы. Тюмень
Фото:
Противогололедные материалы. Тюмень
Фото:
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В Тюмени для борьбы с гололедом на тротуарах будут использовать гранитную крошку, а дороги обработают галитом. Об этом URA.RU рассказал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Владимир Поминов. В обработке дорог будут задействованы более 700 единиц техники и около 18 тысяч тонн соли. «В зимний период у нас будут работать более 700 единиц техники. При гололедных явлениях на проезжей части будут применяться химический материал (соль), на тротуарах — фрикционный (гранитная крошка). При температуре ниже 20 градусов на проезжей части также будет применяться крошка», — рассказал Поминов. Он отметил, что галит безопасен как для людей, так и для животных. Однако он может повлиять на качество обуви, поэтому рекомендуется мыть ее после каждой прогулки. Распределение соли происходит в зависимости от температурного режима и объема снега на улицах, ее распыляют дозировано — от 5 до 50 граммов на квадратный метр. В первую очередь, обрабатывают центр города, мосты, путепроводы, перекрестки, автобусные маршруты и остановки. Как отметил заместитель директора ДРСУ-7 АО «ТОДЭП» Григорий Межерицкий, соль не влияет на количество грязи на дорогах. «У нас из-за большого количества транспорта много выхлопных газов, сажи, свинца. При перемешивании с водой это все и превращается в грязь. Не соль виновник, а климатическая обстановка», — добавил Межерицкий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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