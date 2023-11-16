Как в Тюмени будут бороться с гололедом. Фото

Для борьбы с гололедом в Тюмени будут использовать соль и гранитную крошку

17 ноября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

В обработке дорог будут задействованы более 700 единиц техники и около 18 тысяч тонн соли Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени для борьбы с гололедом на тротуарах будут использовать гранитную крошку, а дороги обработают галитом. Об этом URA.RU рассказал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Владимир Поминов. В обработке дорог будут задействованы более 700 единиц техники и около 18 тысяч тонн соли. «В зимний период у нас будут работать более 700 единиц техники. При гололедных явлениях на проезжей части будут применяться химический материал (соль), на тротуарах — фрикционный (гранитная крошка). При температуре ниже 20 градусов на проезжей части также будет применяться крошка», — рассказал Поминов. Он отметил, что галит безопасен как для людей, так и для животных. Однако он может повлиять на качество обуви, поэтому рекомендуется мыть ее после каждой прогулки. Распределение соли происходит в зависимости от температурного режима и объема снега на улицах, ее распыляют дозировано — от 5 до 50 граммов на квадратный метр. В первую очередь, обрабатывают центр города, мосты, путепроводы, перекрестки, автобусные маршруты и остановки. Как отметил заместитель директора ДРСУ-7 АО «ТОДЭП» Григорий Межерицкий, соль не влияет на количество грязи на дорогах. «У нас из-за большого количества транспорта много выхлопных газов, сажи, свинца. При перемешивании с водой это все и превращается в грязь. Не соль виновник, а климатическая обстановка», — добавил Межерицкий. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени для борьбы с гололедом на тротуарах будут использовать гранитную крошку, а дороги обработают галитом. Об этом URA.RU рассказал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Владимир Поминов. В обработке дорог будут задействованы более 700 единиц техники и около 18 тысяч тонн соли. «В зимний период у нас будут работать более 700 единиц техники. При гололедных явлениях на проезжей части будут применяться химический материал (соль), на тротуарах — фрикционный (гранитная крошка). При температуре ниже 20 градусов на проезжей части также будет применяться крошка», — рассказал Поминов. Он отметил, что галит безопасен как для людей, так и для животных. Однако он может повлиять на качество обуви, поэтому рекомендуется мыть ее после каждой прогулки. Распределение соли происходит в зависимости от температурного режима и объема снега на улицах, ее распыляют дозировано — от 5 до 50 граммов на квадратный метр. В первую очередь, обрабатывают центр города, мосты, путепроводы, перекрестки, автобусные маршруты и остановки. Как отметил заместитель директора ДРСУ-7 АО «ТОДЭП» Григорий Межерицкий, соль не влияет на количество грязи на дорогах. «У нас из-за большого количества транспорта много выхлопных газов, сажи, свинца. При перемешивании с водой это все и превращается в грязь. Не соль виновник, а климатическая обстановка», — добавил Межерицкий.