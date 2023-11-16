В Кудымкаре власти запретили ездить по дорогам машинам и тракторам

17 ноября 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Запрет на передвижение транспорта по дорогам действует Фото: Екатерина Сычкова В Кудымкарском муниципальном округе Пермского края власти ввели запрет на проезд автотранспорта и тракторов в период осенней распутицы. Это следует из постановления, размещенного на сайте администрации округа. Ограничение распространяется в основном на большегрузные автомобили. «В период с 10 ноября по 9 декабря включительно ограничить проезд по автомобильным дорогам Кудымкарского муниципального округа Пермского края всех видов транспортных средств с разрешенной максимальной массой 10 тонн и выше, грузовых автомобилей повышенной проходимости с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны и тракторов всех марок», — сказано в постановлении. На местных автодорогах поручено установить соответствующие запрещающие дорожные знаки. В документе поясняется, что запрет, в частности, не распространяется на пассажирские автобусы, мусоровозы и транспорт, который перевозит продукты питания, лекарства, топливо и грузы, необходимые для ликвидации последствий ЧС.

В Кудымкарском муниципальном округе Пермского края власти ввели запрет на проезд автотранспорта и тракторов в период осенней распутицы. Это следует из постановления, размещенного на сайте администрации округа. Ограничение распространяется в основном на большегрузные автомобили. «В период с 10 ноября по 9 декабря включительно ограничить проезд по автомобильным дорогам Кудымкарского муниципального округа Пермского края всех видов транспортных средств с разрешенной максимальной массой 10 тонн и выше, грузовых автомобилей повышенной проходимости с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны и тракторов всех марок», — сказано в постановлении. На местных автодорогах поручено установить соответствующие запрещающие дорожные знаки. В документе поясняется, что запрет, в частности, не распространяется на пассажирские автобусы, мусоровозы и транспорт, который перевозит продукты питания, лекарства, топливо и грузы, необходимые для ликвидации последствий ЧС.