16 ноября 2023

В Кудымкаре власти запретили ездить по дорогам машинам и тракторам

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , снег, грунт, грязь, размытая дорога
Запрет на передвижение транспорта по дорогам действует Фото:

В Кудымкарском муниципальном округе Пермского края власти ввели запрет на проезд автотранспорта и тракторов в период осенней распутицы. Это следует из постановления, размещенного на сайте администрации округа. Ограничение распространяется в основном на большегрузные автомобили.

«В период с 10 ноября по 9 декабря включительно ограничить проезд по автомобильным дорогам Кудымкарского муниципального округа Пермского края всех видов транспортных средств с разрешенной максимальной массой 10 тонн и выше, грузовых автомобилей повышенной проходимости с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны и тракторов всех марок», — сказано в постановлении. На местных автодорогах поручено установить соответствующие запрещающие дорожные знаки. В документе поясняется, что запрет, в частности, не распространяется на пассажирские автобусы, мусоровозы и транспорт, который перевозит продукты питания, лекарства, топливо и грузы, необходимые для ликвидации последствий ЧС.

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В Кудымкарском муниципальном округе Пермского края власти ввели запрет на проезд автотранспорта и тракторов в период осенней распутицы. Это следует из постановления, размещенного на сайте администрации округа. Ограничение распространяется в основном на большегрузные автомобили. «В период с 10 ноября по 9 декабря включительно ограничить проезд по автомобильным дорогам Кудымкарского муниципального округа Пермского края всех видов транспортных средств с разрешенной максимальной массой 10 тонн и выше, грузовых автомобилей повышенной проходимости с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны и тракторов всех марок», — сказано в постановлении. На местных автодорогах поручено установить соответствующие запрещающие дорожные знаки. В документе поясняется, что запрет, в частности, не распространяется на пассажирские автобусы, мусоровозы и транспорт, который перевозит продукты питания, лекарства, топливо и грузы, необходимые для ликвидации последствий ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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