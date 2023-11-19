Бары на челябинской Кировке не сменят часы работы в Новый год по просьбе властей

В новогоднюю ночь ночные клубы на Кировке закроются не раньше, чем в пять утра Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Бары и ночные клубы на пешеходной улице Кирова в Челябинске в Новый год не сократят часы работы до 4:00, рекомендованных мэрией. Об этом URA.RU сообщили представители бизнеса.

«В новогоднюю ночь и праздники работаем в обычном графике. Всех ждем, программа начнется в 22:00. В предновогоднюю неделю проводим корпоративы для разных компаний», — сообщили URA.RU в баре Gipsy.

Бар-ресторан Doski в Новый год проработает до 5:30. Агентству уточнили, что праздничная программа там начнется до полуночи, но пускать будут только по билетам. А вот после боя курантов пройти в бар можно без предварительной записи. В ночном клубе D-Сlub еще не определились с графиком работы в новогодние праздники. Там URA.RU сообщили, что планы на Новый год и время закрытия клуба еще не известны.