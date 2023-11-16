В Тюмень не могут прилететь три самолета

В тюменский аэропорт Рощино не могут прилететь три самолета. Рейсы задерживаются на несколько часов. Данные размещены на сайте аэропорта. В авиагавань с опозданием должны прибыть борта из Уфы, Ноябрьска и Дубая.
«По расписанию, самолет из Уфы должен был прилететь в 10:55. Расчетное время прибытия — 14:20. Рейс из Дубая ожидался в 15:25, по новым данным он прибудет в 16:20», — указано на табло.
Дольше всех задерживается рейс из Ноябрьска (ЯНАО). В Тюмень борт прилетит с опозданием в несколько часов.
В справочной аэропорта Рощино не удалось получить оперативный комментарий о причинах задержки рейсов. В адрес авиагавани отправлен письменный запрос.
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