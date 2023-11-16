16 ноября 2023

В Тюмень не могут прилететь три самолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, рощино
Рейсы в тюменский аэропорт задерживаются на несколько часов Фото:

В тюменский аэропорт Рощино не могут прилететь три самолета. Рейсы задерживаются на несколько часов. Данные размещены на сайте аэропорта. В авиагавань с опозданием должны прибыть борта из Уфы, Ноябрьска и Дубая.

«По расписанию, самолет из Уфы должен был прилететь в 10:55. Расчетное время прибытия — 14:20. Рейс из Дубая ожидался в 15:25, по новым данным он прибудет в 16:20», — указано на табло.

Дольше всех задерживается рейс из Ноябрьска (ЯНАО). В Тюмень борт прилетит с опозданием в несколько часов.

В справочной аэропорта Рощино не удалось получить оперативный комментарий о причинах задержки рейсов. В адрес авиагавани отправлен письменный запрос.

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В тюменский аэропорт Рощино не могут прилететь три самолета. Рейсы задерживаются на несколько часов. Данные размещены на сайте аэропорта. В авиагавань с опозданием должны прибыть борта из Уфы, Ноябрьска и Дубая. «По расписанию, самолет из Уфы должен был прилететь в 10:55. Расчетное время прибытия — 14:20. Рейс из Дубая ожидался в 15:25, по новым данным он прибудет в 16:20», — указано на табло. Дольше всех задерживается рейс из Ноябрьска (ЯНАО). В Тюмень борт прилетит с опозданием в несколько часов. В справочной аэропорта Рощино не удалось получить оперативный комментарий о причинах задержки рейсов. В адрес авиагавани отправлен письменный запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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