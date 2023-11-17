Без каких документов нельзя покупать подержанную машину

Юрист Ситдикова: перед покупкой б/у авто нужно требовать ПТС, СТС, ОСАГО
© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, автосалон, автомобиль, авто, покупка автомобиля, покупка авто, машина
Виктория Ситдикова сообщила, что нужно потребовать инструкцию на установленное дополнительное оборудование Фото:

Перед покупкой автомобиля с пробегом в салоне или у частных лиц нужно попросить у продавцов свидетельство регистрации и паспорт транспортного средства (СТС и ПТС) и диагностическую карту для машин старше четырех лет. Об этом сообщила юрист Виктория Ситдикова. По ее словам, также стоит ознакомиться и с техпаспортом на подержанное авто, сервисной книжкой, полисом ОСАГО и инструкцией на установленное дополнительное оборудование.

«И в салоне, и у частных лиц нужно потребовать СТС, ПТС, техпаспорт на машину с пробегом, диагностическую карту — с 2022 года она нужна для регистрации авто старше четырех лет, и сервисную книжку», — заявила Ситдикова в беседе с News.ru. Она отметила, что также необходимо проверить полис ОСАГО и инструкции на установленное дополнительное оборудование, если оно есть.

Ранее сообщалось, что автодилеры предпринимают попытки возродить спрос потребителей, снижая цены на подержанные авто с пробегом. После повышения ключевой ставки Центробанка россияне стали меньше покупать машины.

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Перед покупкой автомобиля с пробегом в салоне или у частных лиц нужно попросить у продавцов свидетельство регистрации и паспорт транспортного средства (СТС и ПТС) и диагностическую карту для машин старше четырех лет. Об этом сообщила юрист Виктория Ситдикова. По ее словам, также стоит ознакомиться и с техпаспортом на подержанное авто, сервисной книжкой, полисом ОСАГО и инструкцией на установленное дополнительное оборудование. «И в салоне, и у частных лиц нужно потребовать СТС, ПТС, техпаспорт на машину с пробегом, диагностическую карту — с 2022 года она нужна для регистрации авто старше четырех лет, и сервисную книжку», — заявила Ситдикова в беседе с News.ru. Она отметила, что также необходимо проверить полис ОСАГО и инструкции на установленное дополнительное оборудование, если оно есть. Ранее сообщалось, что автодилеры предпринимают попытки возродить спрос потребителей, снижая цены на подержанные авто с пробегом. После повышения ключевой ставки Центробанка россияне стали меньше покупать машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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