В России дешевеют машины с пробегом

Автомобильные дилеры пытаются возродить спрос потребителей, снижая цены на поддержанные авто с пробегом. После повышения ключевой ставки Центробанка россияне стали меньше покупать автомобили. Об удешевлении машин с пробегом рассказали несколько автодилеров.
«Ситуация сложная. Дилеры снижают цены на автомобили с пробегом и делают клиентам интересные предложения, чтобы взбодрить спрос», — уточнили журналисты «Коммерсант», ссылаясь на слова директора по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимира Жолобова. Тот добавил, что спрос среди россиян на автомобили заметно ниже, чем за период с мая по июнь текущего года. Автодилер уточнил, что стали чаще продавать автомобили, привезенные в Россию по параллельному импорту.
По словам другого автодилера, директора направления автомобилей с пробегом Fresh Максима Солодовника, рост интереса россиян к автомобилям может возрасти к декабрю. Он отметил, что всплеск интереса на автомобили традиционно возрастает ближе к концу года.
В первой половине октября сообщалось о подорожании цен на отечественные автомобили. В частности, возросла стоимость автомобилей Lada Vesta Cross и UAZ Patriot. В связи с текущей обстановкой на автомобильном рынке, Национальный автомобильный союз (НАС) попросил Минпромторг снизить комиссию для автодилеров.
Автомобильные дилеры пытаются возродить спрос потребителей, снижая цены на поддержанные авто с пробегом. После повышения ключевой ставки Центробанка россияне стали меньше покупать автомобили. Об удешевлении машин с пробегом рассказали несколько автодилеров. «Ситуация сложная. Дилеры снижают цены на автомобили с пробегом и делают клиентам интересные предложения, чтобы взбодрить спрос», — уточнили журналисты «Коммерсант», ссылаясь на слова директора по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимира Жолобова. Тот добавил, что спрос среди россиян на автомобили заметно ниже, чем за период с мая по июнь текущего года. Автодилер уточнил, что стали чаще продавать автомобили, привезенные в Россию по параллельному импорту. По словам другого автодилера, директора направления автомобилей с пробегом Fresh Максима Солодовника, рост интереса россиян к автомобилям может возрасти к декабрю. Он отметил, что всплеск интереса на автомобили традиционно возрастает ближе к концу года. В первой половине октября сообщалось о подорожании цен на отечественные автомобили. В частности, возросла стоимость автомобилей Lada Vesta Cross и UAZ Patriot. В связи с текущей обстановкой на автомобильном рынке, Национальный автомобильный союз (НАС) попросил Минпромторг снизить комиссию для автодилеров.