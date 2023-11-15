В России дешевеют машины с пробегом

15 ноября 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

В РФ снижают цены на авто с пробегом из-за низкого спроса потребителей на соответствующем рынке Фото: Денис Моргунов © URA.RU Автомобильные дилеры пытаются возродить спрос потребителей, снижая цены на поддержанные авто с пробегом. После повышения ключевой ставки Центробанка россияне стали меньше покупать автомобили. Об удешевлении машин с пробегом рассказали несколько автодилеров. «Ситуация сложная. Дилеры снижают цены на автомобили с пробегом и делают клиентам интересные предложения, чтобы взбодрить спрос», — уточнили журналисты « Коммерсант », ссылаясь на слова директора по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимира Жолобова. Тот добавил, что спрос среди россиян на автомобили заметно ниже, чем за период с мая по июнь текущего года. Автодилер уточнил, что стали чаще продавать автомобили, привезенные в Россию по параллельному импорту. По словам другого автодилера, директора направления автомобилей с пробегом Fresh Максима Солодовника, рост интереса россиян к автомобилям может возрасти к декабрю. Он отметил, что всплеск интереса на автомобили традиционно возрастает ближе к концу года. В первой половине октября сообщалось о подорожании цен на отечественные автомобили. В частности, возросла стоимость автомобилей Lada Vesta Cross и UAZ Patriot. В связи с текущей обстановкой на автомобильном рынке, Национальный автомобильный союз (НАС) попросил Минпромторг снизить комиссию для автодилеров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Автомобильные дилеры пытаются возродить спрос потребителей, снижая цены на поддержанные авто с пробегом. После повышения ключевой ставки Центробанка россияне стали меньше покупать автомобили. Об удешевлении машин с пробегом рассказали несколько автодилеров. «Ситуация сложная. Дилеры снижают цены на автомобили с пробегом и делают клиентам интересные предложения, чтобы взбодрить спрос», — уточнили журналисты «Коммерсант», ссылаясь на слова директора по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимира Жолобова. Тот добавил, что спрос среди россиян на автомобили заметно ниже, чем за период с мая по июнь текущего года. Автодилер уточнил, что стали чаще продавать автомобили, привезенные в Россию по параллельному импорту. По словам другого автодилера, директора направления автомобилей с пробегом Fresh Максима Солодовника, рост интереса россиян к автомобилям может возрасти к декабрю. Он отметил, что всплеск интереса на автомобили традиционно возрастает ближе к концу года. В первой половине октября сообщалось о подорожании цен на отечественные автомобили. В частности, возросла стоимость автомобилей Lada Vesta Cross и UAZ Patriot. В связи с текущей обстановкой на автомобильном рынке, Национальный автомобильный союз (НАС) попросил Минпромторг снизить комиссию для автодилеров.