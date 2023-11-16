В Тюмени умер рок-музыкант Валерий Кочнев

В Тюмени 16 ноября умер известный музыкант, поэт и исследователь русского языка Валерий Кочнев. Как сообщила URA.RU его жена Надежда Павлючкова, до этого Валерий не жаловался на плохое самочувствие.
«Валерий умер от обширного инсульта, до этого он не болел и чувствовал себя хорошо. Ничего не предвещало. Получилось внезапно», — рассказала URA.RU супруга Валерия Надежда Павлючкова.
Валерию Кочневу на момент смерти было 59 лет. Тюменцам он больше всего запомнился как участник известной советской панк-рок группы «Центральный гастроном». Также на протяжении жизни тюменец занимался исследованием русского языка, в частности — мата.
Прощание с Валерием Кочневым пройдет 18 ноября в Патрушево. Посетить его горожане могут с 14:00 до 15:00.
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