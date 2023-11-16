Тюменцы скупают оружие на Wildberries

Жители Тюмени заказывают на Wildberries оружие для самообороны

17 ноября 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Жители Тюменской области скупают на Wildberries газовые баллончики для самообороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Тюменской области стали чаще заказывать газовые баллончики для самообороны через маркетплейс Wildberries. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, спрос на указанный товар среди жителей региона, по сравнению с прошлым годом, значительно вырос. «Тюменцы действительно стали значительно чаще заказывать газовые баллончики для самообороны именно через маркетплейсы. В том числе, через Wildberries. При этом, в офлайн-магазинах Тюмени спрос на баллончики также остается высоким, так как перцовка — это достаточно эффективное средство самообороны», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что многие тюменцы покупают газовые баллончики для защиты от агрессивных животных. «В некоторых микрорайонах Тюмени стало много агрессивных бездомных собак. Это тоже влияет на спрос. Есть специальные газовые баллончики, рассчитанные на оборону именно от животных», — рассказал инсайдер URA.RU. В компанию Wildberries направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том в Тюмени появились анонимные telegram-каналы, которые используются для нелегальной торговли травматическим оружием. По данным источников URA.RU, заключая сделки, продавцы не требуют с покупателей каких-либо разрешительных документов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тюменской области стали чаще заказывать газовые баллончики для самообороны через маркетплейс Wildberries. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, спрос на указанный товар среди жителей региона, по сравнению с прошлым годом, значительно вырос. «Тюменцы действительно стали значительно чаще заказывать газовые баллончики для самообороны именно через маркетплейсы. В том числе, через Wildberries. При этом, в офлайн-магазинах Тюмени спрос на баллончики также остается высоким, так как перцовка — это достаточно эффективное средство самообороны», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что многие тюменцы покупают газовые баллончики для защиты от агрессивных животных. «В некоторых микрорайонах Тюмени стало много агрессивных бездомных собак. Это тоже влияет на спрос. Есть специальные газовые баллончики, рассчитанные на оборону именно от животных», — рассказал инсайдер URA.RU. В компанию Wildberries направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том в Тюмени появились анонимные telegram-каналы, которые используются для нелегальной торговли травматическим оружием. По данным источников URA.RU, заключая сделки, продавцы не требуют с покупателей каких-либо разрешительных документов.