Свердловский минздрав начал оценивать работу главврачей по отзывам в «Яндексе»

17 ноября 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Главврачей начнут оценивать по отзывам в «Яндексе» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство здравоохранения Свердловской области изменило методику оценки главных врачей. Теперь в KPI подведомственных больниц будут учитываться отзывы на «Яндекс.Картах», сообщил осведомленный источник URA.RU. «За последние два-три года в KPI главврачей добавилось много пунктов. По ним министерство оценивает эффективность главврачей. Теперь работа главврачей оценивается по показателям общественного мнения, в том числе по публикациям в СМИ и отзывам на „Яндекс. Картах“», — отметил собеседник агентства. Также источник URA.RU отметил, что за выполнение нормативов больнице начисляются баллы, от которых зависят финансирование учреждения и премии начальства. «Возможно, в скором времени во всех крупных больницах региона появятся люди, задачей которых будет обзванивать всех пациентов для того, чтобы собирать обратную связь. Это тоже станет своего рода одним из ключевых показателей эффективности главврачей», — отметил спикер агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. В ведомстве подтвердили информацию о том, что в KPI главврачей будут учитываться отзывы на «Яндекс.Картах».

Министерство здравоохранения Свердловской области изменило методику оценки главных врачей. Теперь в KPI подведомственных больниц будут учитываться отзывы на «Яндекс.Картах», сообщил осведомленный источник URA.RU. «За последние два-три года в KPI главврачей добавилось много пунктов. По ним министерство оценивает эффективность главврачей. Теперь работа главврачей оценивается по показателям общественного мнения, в том числе по публикациям в СМИ и отзывам на „Яндекс. Картах“», — отметил собеседник агентства. Также источник URA.RU отметил, что за выполнение нормативов больнице начисляются баллы, от которых зависят финансирование учреждения и премии начальства. «Возможно, в скором времени во всех крупных больницах региона появятся люди, задачей которых будет обзванивать всех пациентов для того, чтобы собирать обратную связь. Это тоже станет своего рода одним из ключевых показателей эффективности главврачей», — отметил спикер агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. В ведомстве подтвердили информацию о том, что в KPI главврачей будут учитываться отзывы на «Яндекс.Картах».