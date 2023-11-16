16 ноября 2023

Звезда магнитогорского хоккея из НХЛ задолжал налоговой свыше полумиллиона рублей

Хоккеист Евгений Малкин задолжал налоговой службе 579 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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День металлурга. Магнитогорск, малкин евгений
Евгений Малкин может попасть в неприятную историю с налоговой Фото:

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Евгений Малкин, выступающий за клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз», задолжал налоговой службе. У спортсмена имеется неоплаченная задолженность на сумму свыше полумиллиона рублей.

«Хоккеист Евгений Малкин, играющий в США, не заплатил российской налоговой больше полумиллиона рублей. У нападающего „Питтсбург Пингвинз“ висит неоплаченная задолженность — около 579 тысяч рублей», — передает издание SHOT со ссылкой на собственные данные.

В России форвард имеет несколько бизнесов. Его компания выпускает бренд одежды G71 Geno. Также у форварда есть рекламная фирма.

Малкин родился и вырос в Магнитогорске. Первые шаги в хоккее сделал также там. Дебютным матчем для Малкина за местную команду стала игра против ярославского «Локомотива» в сентябре 2003 года. Всего же за магнитогорский клуб Малкин выступал три сезона. После он переехал в США, где присоединился к «Питтсбург Пингвинз», с которыми несколько раз выигрывал Кубок Стэнли.

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Воспитанник магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Евгений Малкин, выступающий за клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз», задолжал налоговой службе. У спортсмена имеется неоплаченная задолженность на сумму свыше полумиллиона рублей. «Хоккеист Евгений Малкин, играющий в США, не заплатил российской налоговой больше полумиллиона рублей. У нападающего „Питтсбург Пингвинз“ висит неоплаченная задолженность — около 579 тысяч рублей», — передает издание SHOT со ссылкой на собственные данные. В России форвард имеет несколько бизнесов. Его компания выпускает бренд одежды G71 Geno. Также у форварда есть рекламная фирма. Малкин родился и вырос в Магнитогорске. Первые шаги в хоккее сделал также там. Дебютным матчем для Малкина за местную команду стала игра против ярославского «Локомотива» в сентябре 2003 года. Всего же за магнитогорский клуб Малкин выступал три сезона. После он переехал в США, где присоединился к «Питтсбург Пингвинз», с которыми несколько раз выигрывал Кубок Стэнли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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