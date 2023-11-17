В мире Европа WSJ: Европа не сможет заменить Украине американскую помощь 17 ноября 2023 в 15:34 Размер текста - 17 + Украина не справится без американской помощи, пишет WSJ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Европы не смогут заменить американскую помощь в виде финансирования и поставок военной техники, которая играет важную роль для Украины. Об этом рассказали высокопоставленные европейские чиновники. «Помощь США жизненно необходима Украине, а в Европе не смогут заменить американское финансирование и военную технику», — передает слова чиновников The Wall Street Journal. В то же время европейские власти заявили о намерении продолжать поддерживать Украину в ближайшие месяцы. Помощь будет осуществляться даже при сокращении финансовой поддержки со стороны США. Дипломаты подчеркнули важность того, чтобы Украина не ослабла до момента проведения выборов в США в ноябре 2024 года. Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы американского правительства, который не включает в себя военную помощь Украине. Замруководитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял подписание данного закона мемом о том, что, возможно, военная помощь Киеву будет предоставлена «в следующем году», передает RT. Страны Европы не смогут заменить американскую помощь в виде финансирования и поставок военной техники, которая играет важную роль для Украины. Об этом рассказали высокопоставленные европейские чиновники. «Помощь США жизненно необходима Украине, а в Европе не смогут заменить американское финансирование и военную технику», — передает слова чиновников The Wall Street Journal. В то же время европейские власти заявили о намерении продолжать поддерживать Украину в ближайшие месяцы. Помощь будет осуществляться даже при сокращении финансовой поддержки со стороны США. Дипломаты подчеркнули важность того, чтобы Украина не ослабла до момента проведения выборов в США в ноябре 2024 года. Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы американского правительства, который не включает в себя военную помощь Украине. Замруководитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял подписание данного закона мемом о том, что, возможно, военная помощь Киеву будет предоставлена «в следующем году», передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям