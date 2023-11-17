WSJ: Европа не сможет заменить Украине американскую помощь

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, артиллерия, всу, stock
Украина не справится без американской помощи, пишет WSJ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны Европы не смогут заменить американскую помощь в виде финансирования и поставок военной техники, которая играет важную роль для Украины. Об этом рассказали высокопоставленные европейские чиновники.

«Помощь США жизненно необходима Украине, а в Европе не смогут заменить американское финансирование и военную технику», — передает слова чиновников The Wall Street Journal. В то же время европейские власти заявили о намерении продолжать поддерживать Украину в ближайшие месяцы.

Помощь будет осуществляться даже при сокращении финансовой поддержки со стороны США. Дипломаты подчеркнули важность того, чтобы Украина не ослабла до момента проведения выборов в США в ноябре 2024 года.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы американского правительства, который не включает в себя военную помощь Украине. Замруководитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял подписание данного закона мемом о том, что, возможно, военная помощь Киеву будет предоставлена «в следующем году», передает RT.

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Страны Европы не смогут заменить американскую помощь в виде финансирования и поставок военной техники, которая играет важную роль для Украины. Об этом рассказали высокопоставленные европейские чиновники. «Помощь США жизненно необходима Украине, а в Европе не смогут заменить американское финансирование и военную технику», — передает слова чиновников The Wall Street Journal. В то же время европейские власти заявили о намерении продолжать поддерживать Украину в ближайшие месяцы. Помощь будет осуществляться даже при сокращении финансовой поддержки со стороны США. Дипломаты подчеркнули важность того, чтобы Украина не ослабла до момента проведения выборов в США в ноябре 2024 года. Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы американского правительства, который не включает в себя военную помощь Украине. Замруководитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял подписание данного закона мемом о том, что, возможно, военная помощь Киеву будет предоставлена «в следующем году», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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