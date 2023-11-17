Байден принял закон о финансировании правительства без помощи Украине

17 ноября 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Новый законопроект не включает в себя помощь Украине и Израилю Фото: Official White House / Erin Scott Президент США Джо Байден 16 ноября подписал законопроект о финансировании работы американского правительства. Он не включает в себя военную помощь Украине или Израилю. Байден поставил свою подпись за день до возможного закрытия правительства. Это смягчило борьбу с республиканцами в Конгрессе США, связанную с распределением федерального бюджета, сообщает AP News. «Законопроект о расходах не включает в себя запрос Белого дома на сумму почти 106 миллиардов долларов на военную помощь Израилю и Украине. Она также не предоставляет гуманитарное финансирование палестинцам и другие дополнительные запросы, в том числе деньги на охрану границ», — говорится в материале . В тексте добавляется, что после Дня благодарения законодатели могут обратить внимание на данный запрос. В дальнейшем они могут попытаться договориться о сделке. Пакет расходов будет сохранять госфинансирование на том же уровне еще около двух месяцев. Все это время будут вестись переговоры о долгосрочном пакете. Принятый законопроект будет двухступенчатым. Ассигнования для некоторых федеральных агентств, которые финансируются в рамках четырех законопроектов, продлятся до 19 января 2024 года. А для остальных восьми законопроектов предоставляется финансирование до 2 февраля 2024 года. В эти даты может частично приостановиться работа правительства США. Такой двухступенчатый подход поддержал новый спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Он пообещал, что не станет выражать поддержку дальнейшим временным мерам финансирования. Для него законопроект о временном финансировании является основополагающим для борьбы с Сенатом в следующем году. Ранее сообщалось, что Байден одобрит законопроект о бюджете Соединенных Штатов, но без наличия в нем военной помощи для Израиля и Украины. До этого с подобным предложением выступил Конгресс США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден 16 ноября подписал законопроект о финансировании работы американского правительства. Он не включает в себя военную помощь Украине или Израилю. Байден поставил свою подпись за день до возможного закрытия правительства. Это смягчило борьбу с республиканцами в Конгрессе США, связанную с распределением федерального бюджета, сообщает AP News. «Законопроект о расходах не включает в себя запрос Белого дома на сумму почти 106 миллиардов долларов на военную помощь Израилю и Украине. Она также не предоставляет гуманитарное финансирование палестинцам и другие дополнительные запросы, в том числе деньги на охрану границ», — говорится в материале. В тексте добавляется, что после Дня благодарения законодатели могут обратить внимание на данный запрос. В дальнейшем они могут попытаться договориться о сделке. Пакет расходов будет сохранять госфинансирование на том же уровне еще около двух месяцев. Все это время будут вестись переговоры о долгосрочном пакете. Принятый законопроект будет двухступенчатым. Ассигнования для некоторых федеральных агентств, которые финансируются в рамках четырех законопроектов, продлятся до 19 января 2024 года. А для остальных восьми законопроектов предоставляется финансирование до 2 февраля 2024 года. В эти даты может частично приостановиться работа правительства США. Такой двухступенчатый подход поддержал новый спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Он пообещал, что не станет выражать поддержку дальнейшим временным мерам финансирования. Для него законопроект о временном финансировании является основополагающим для борьбы с Сенатом в следующем году. Ранее сообщалось, что Байден одобрит законопроект о бюджете Соединенных Штатов, но без наличия в нем военной помощи для Израиля и Украины. До этого с подобным предложением выступил Конгресс США.