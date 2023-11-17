Экс-мэр Екатеринбурга упрекнул горожан в жадности

17 ноября 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Также Александра Высокинского возмутило соотношение тарифов на теплоэнергию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцы готовы тратить много денег на автомобильные расходы, но не хотят платить на 400 рублей больше за воду. Такое заявление сделал экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на форуме «Города России — 2023». «Жители Екатеринбурга тратят по 20 тысяч рублей в месяц на машины, но не хотят на 400 рублей больше платить за воду», — цитирует Высокинского «ФедералПресс». Кроме этого, его возмутило соотношение тарифов на теплоэнергию и воду. Оперативно связаться с Высокинским не удалось, на сообщение корреспондента в мессенджере к моменту публикации он также не ответил. Ранее URA.RU писало, что стоимость коммунальных услуг в Свердловской области может вырасти до 15% во второй половине 2024-го. Свердловчане негативно отреагировали на это. Региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов объяснил, что повышение тарифов необходимо, чтобы не оставить людей без воды, тепла и света.

Екатеринбуржцы готовы тратить много денег на автомобильные расходы, но не хотят платить на 400 рублей больше за воду. Такое заявление сделал экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на форуме «Города России — 2023». «Жители Екатеринбурга тратят по 20 тысяч рублей в месяц на машины, но не хотят на 400 рублей больше платить за воду», — цитирует Высокинского «ФедералПресс». Кроме этого, его возмутило соотношение тарифов на теплоэнергию и воду. Оперативно связаться с Высокинским не удалось, на сообщение корреспондента в мессенджере к моменту публикации он также не ответил. Ранее URA.RU писало, что стоимость коммунальных услуг в Свердловской области может вырасти до 15% во второй половине 2024-го. Свердловчане негативно отреагировали на это. Региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов объяснил, что повышение тарифов необходимо, чтобы не оставить людей без воды, тепла и света.