Экс-мэр Екатеринбурга упрекнул горожан в жадности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие барельефов двух глав Екатеринбурга - Евгения Ройзмана и Александра Высокинского - в мэрии. Екатеринбург , высокинский александр
Также Александра Высокинского возмутило соотношение тарифов на теплоэнергию Фото:

Екатеринбуржцы готовы тратить много денег на автомобильные расходы, но не хотят платить на 400 рублей больше за воду. Такое заявление сделал экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на форуме «Города России — 2023».

«Жители Екатеринбурга тратят по 20 тысяч рублей в месяц на машины, но не хотят на 400 рублей больше платить за воду», — цитирует Высокинского «ФедералПресс». Кроме этого, его возмутило соотношение тарифов на теплоэнергию и воду. Оперативно связаться с Высокинским не удалось, на сообщение корреспондента в мессенджере к моменту публикации он также не ответил.

Ранее URA.RU писало, что стоимость коммунальных услуг в Свердловской области может вырасти до 15% во второй половине 2024-го. Свердловчане негативно отреагировали на это. Региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов объяснил, что повышение тарифов необходимо, чтобы не оставить людей без воды, тепла и света.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржцы готовы тратить много денег на автомобильные расходы, но не хотят платить на 400 рублей больше за воду. Такое заявление сделал экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на форуме «Города России — 2023». «Жители Екатеринбурга тратят по 20 тысяч рублей в месяц на машины, но не хотят на 400 рублей больше платить за воду», — цитирует Высокинского «ФедералПресс». Кроме этого, его возмутило соотношение тарифов на теплоэнергию и воду. Оперативно связаться с Высокинским не удалось, на сообщение корреспондента в мессенджере к моменту публикации он также не ответил. Ранее URA.RU писало, что стоимость коммунальных услуг в Свердловской области может вырасти до 15% во второй половине 2024-го. Свердловчане негативно отреагировали на это. Региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов объяснил, что повышение тарифов необходимо, чтобы не оставить людей без воды, тепла и света.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...