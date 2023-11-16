В ХМАО ввели скоростные ограничения на дорогах из-за снегопада

На дорогах ХМАО ограничили движение из-за сильной метели. Управление автодорог Югры в официальном telegram-канале сообщило, что из-за плохой видимости по трассам из Нижневартовска в Радужный и из Радужного в Новоаганск рекомендуется ехать со скоростью не более 70 километров в час.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель), ухудшением видимости вводятся временные ограничения максимальной скорости до 70 км/ч. Ограничение действует на автодорогах Нижневартовск — Радужный с 106 по 160 км, объезд Радужного 0-20 км, Радужный — Новоаганск до 45-го километра», — указано в публикации ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели ограничения на автодорогах из-за метели. На десяти участках трасс максимальную скорость ограничили до 70 км/ч.
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