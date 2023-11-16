16 ноября 2023

В ХМАО ввели скоростные ограничения на дорогах из-за снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ограниченной видимости максимальная скорость на дорогах ХМАО снижена до 70 км/ч Фото:

На дорогах ХМАО ограничили движение из-за сильной метели. Управление автодорог Югры в официальном telegram-канале сообщило, что из-за плохой видимости по трассам из Нижневартовска в Радужный и из Радужного в Новоаганск рекомендуется ехать со скоростью не более 70 километров в час.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель), ухудшением видимости вводятся временные ограничения максимальной скорости до 70 км/ч. Ограничение действует на автодорогах Нижневартовск — Радужный с 106 по 160 км, объезд Радужного 0-20 км, Радужный — Новоаганск до 45-го километра», — указано в публикации ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели ограничения на автодорогах из-за метели. На десяти участках трасс максимальную скорость ограничили до 70 км/ч.

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На дорогах ХМАО ограничили движение из-за сильной метели. Управление автодорог Югры в официальном telegram-канале сообщило, что из-за плохой видимости по трассам из Нижневартовска в Радужный и из Радужного в Новоаганск рекомендуется ехать со скоростью не более 70 километров в час. «В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель), ухудшением видимости вводятся временные ограничения максимальной скорости до 70 км/ч. Ограничение действует на автодорогах Нижневартовск — Радужный с 106 по 160 км, объезд Радужного 0-20 км, Радужный — Новоаганск до 45-го километра», — указано в публикации ведомства. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели ограничения на автодорогах из-за метели. На десяти участках трасс максимальную скорость ограничили до 70 км/ч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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