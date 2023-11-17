Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

Армии не будут воевать три дня, сообщает Al Arabiya
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Израильская армия (ЦАХАЛ) и палестинское движение ХАМАС договорились о перемирии. Оно продлится три дня, сообщает телеканал Al Arabiya.
«Стороны конфликта в Газе достигли договоренности о трехдневном перемирии в секторе», — передает телеканал Al Arabiya. Когда наступит перемирие, не уточняется.
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