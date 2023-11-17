Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
Армии не будут воевать три дня, сообщает Al Arabiya Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильская армия (ЦАХАЛ) и палестинское движение ХАМАС договорились о перемирии. Оно продлится три дня, сообщает телеканал Al Arabiya.

«Стороны конфликта в Газе достигли договоренности о трехдневном перемирии в секторе», — передает телеканал Al Arabiya. Когда наступит перемирие, не уточняется.

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Израильская армия (ЦАХАЛ) и палестинское движение ХАМАС договорились о перемирии. Оно продлится три дня, сообщает телеканал Al Arabiya. «Стороны конфликта в Газе достигли договоренности о трехдневном перемирии в секторе», — передает телеканал Al Arabiya. Когда наступит перемирие, не уточняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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