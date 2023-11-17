Спасатели полностью разобрали завалы от разрушившегося дома в Астрахани

17 ноября 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

В ходе разборов завалов было задействовано семь единиц техники, заявил Виталий Буранов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Астрахани обрушился жилой дом Спасатели полностью разобрали завалы от разрушившегося дома в Астрахани. Об этом рассказал врио начальника ГУ МЧС России по Астраханской области, полковник внутренней службы Виталий Буранов. «По состоянию на 14:00 17 ноября работы по разбору завалов обрушившегося здания с использованием инженерной техники завершены в полном объеме», — передает слова Буранова газета «Волга». Он добавил, что было вывезено 350 кубометров конструктивных элементов дома и задействовано семь единиц инженерной техники. МЧС завершило операцию по поиску людей под частично обрушившимся домом в Астрахани, так как под завалами больше не осталось людей. Часть пятиэтажного жилого дома обрушилась вечером 16 ноября. В результате происшествия одна женщина погибла. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России готово оказать поддержку региональным и местным властям в связи с трагедией, передает RT.

Спасатели полностью разобрали завалы от разрушившегося дома в Астрахани. Об этом рассказал врио начальника ГУ МЧС России по Астраханской области, полковник внутренней службы Виталий Буранов. «По состоянию на 14:00 17 ноября работы по разбору завалов обрушившегося здания с использованием инженерной техники завершены в полном объеме», — передает слова Буранова газета «Волга». Он добавил, что было вывезено 350 кубометров конструктивных элементов дома и задействовано семь единиц инженерной техники. МЧС завершило операцию по поиску людей под частично обрушившимся домом в Астрахани, так как под завалами больше не осталось людей. Часть пятиэтажного жилого дома обрушилась вечером 16 ноября. В результате происшествия одна женщина погибла. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России готово оказать поддержку региональным и местным властям в связи с трагедией, передает RT.