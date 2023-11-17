Спасатели полностью разобрали завалы от разрушившегося дома в Астрахани

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия обрушения старого здания на Радищева. Екатеринбург , старый дом, развалины, обрушение, разрушенный дом, разрушение памятника архитектуры, разрушенное здание, место происшествия, обрушение стены
В ходе разборов завалов было задействовано семь единиц техники, заявил Виталий Буранов Фото:
новость из сюжета
В Астрахани обрушился жилой дом

Спасатели полностью разобрали завалы от разрушившегося дома в Астрахани. Об этом рассказал врио начальника ГУ МЧС России по Астраханской области, полковник внутренней службы Виталий Буранов.

«По состоянию на 14:00 17 ноября работы по разбору завалов обрушившегося здания с использованием инженерной техники завершены в полном объеме», — передает слова Буранова газета «Волга». Он добавил, что было вывезено 350 кубометров конструктивных элементов дома и задействовано семь единиц инженерной техники.

МЧС завершило операцию по поиску людей под частично обрушившимся домом в Астрахани, так как под завалами больше не осталось людей. Часть пятиэтажного жилого дома обрушилась вечером 16 ноября. В результате происшествия одна женщина погибла. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России готово оказать поддержку региональным и местным властям в связи с трагедией, передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели полностью разобрали завалы от разрушившегося дома в Астрахани. Об этом рассказал врио начальника ГУ МЧС России по Астраханской области, полковник внутренней службы Виталий Буранов. «По состоянию на 14:00 17 ноября работы по разбору завалов обрушившегося здания с использованием инженерной техники завершены в полном объеме», — передает слова Буранова газета «Волга». Он добавил, что было вывезено 350 кубометров конструктивных элементов дома и задействовано семь единиц инженерной техники. МЧС завершило операцию по поиску людей под частично обрушившимся домом в Астрахани, так как под завалами больше не осталось людей. Часть пятиэтажного жилого дома обрушилась вечером 16 ноября. В результате происшествия одна женщина погибла. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России готово оказать поддержку региональным и местным властям в связи с трагедией, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...